Candidatura bis per Matteo Bagnoli: "Costruiamo insieme la Pontedera che vogliamo"

"Sono pronto ad interpretare il sentimento di riscatto dei tanti pontederesi delusi. Per cambiare c'è bisogno di tutti". Così Matteo Bagnoli ha ufficializzato la candidatura a sindaco di Pontedera, in vista delle amministrative del giugno 2024. Nuova corsa per Bagnoli, già candidato alle scorse elezioni del 2019, con il sostegno di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

Questa mattina nel centro della città si sono riuniti amministratori, consiglieri regionali e dirigenti provinciali dei partiti e sostenitori del candidato di centrodestra, per l'avvio della campagna elettorale.

Matteo Bagnoli (foto gonews.it)

Capogruppo di Fratelli d'Italia Pontedera, per cinque anni ha occupato i banchi dell'opposizione in Consiglio comunale. Adesso Bagnoli si ripresenta per la fascia tricolore: "Io amo Pontedera, vedo com'è e immagino come potrebbe diventare. Con le tante potenzialità inespresse, con la sua vocazione nazionale, non solo Vespa simbolo del Made in Italy nel mondo ma centro di ricerca universitaria, arte e cultura, posizione baricentrica in Toscana e nella valle dell'Arno". La politica, "non è una questione di potere ma di responsabilità, nei confronti delle nuove generazioni e dei cittadini" ha aggiunto il candidato. "Il riscatto di Pontedera deve coinvolgere tutti noi ed è fondamentale avere un progetto di rinascita per la nostra città. In cinque anni sono riuscito a capire i meccanismi dell’amministrazione comunale, mi hanno dato la possibilità di essere a contatto ogni giorno con centinaia di persone e con le associazioni. E cresce la voglia di portare tutti al cambiamento" ha aggiunto.

Una città che, "negli ultimi anni è stata amministrata a spot, sempre cercando di mettere un tappo a un’emergenza. Senza progettualità non si va da nessuna parte. Con un progetto condiviso, dove le persone portano le loro idee, penso si possa andare lontano". Un progetto, conclude Bagnoli che "sarà aperto, che guarderà al futuro e a tutti coloro che hanno a cuore Pontedera. Partiamo così da oggi, con una campagna aperta all’ascolto".

Susanna Ceccardi (foto gonews.it)

"A Pontedera c'è voglia di cambiamento" ha esordito l'europarlamentare Susanna Ceccardi, questa mattina al fianco del candidato insieme ad altri rappresentanti dei partiti, compresi i Consiglieri regionali Elena Meini e Diego Petrucci e la sindaca di Santa Maria a Monte Manuela Del Grande. "In questi cinque anni ha dimostrato di saper fare un'opposizione seria" continua Ceccardi, che sarà candidata alle elezioni europee mentre Bagnoli correrà per le amministrative. "Anche questa campagna la faremo insieme. Credendo in un sogno, grazie all'impegno, che tra pochi mesi diventerà realtà".

"Non abbiamo mai avuto dubbi sulla candidatura" ha affermato Meini, Consigliera Lega. Alle scorse elezioni Bagnoli sfidò il sindaco uscente del Pd, Matteo Franconi. "Non siamo arrivati per poco al raggiungimento dell'obiettivo e a dare la possibilità a Pontedera di conoscere un diverso modo di pensare. Sono passati cinque anni, Bagnoli e gli esponenti hanno svolto un'opposizione per il bene della città. Non potevamo che ritrovarci qui oggi a ripresentarlo come candidato. Questa è la volta buona".

"Una persona che rimane coerente negli anni è affidabile nei confronti dei cittadini" ha detto la sindaca di Santa Maria a Monte, Del Grande. "Matteo cinque anni fa è riuscito a portare Pontedera al ballottaggio, cosa che non era mai avvenuta nel tempo, l’ho vissuta come una vittoria. Una vittoria avuta a metà, ma questa volta sicuramente ce l’avrà per intero".

Sempre al voto del 2019, "se fu emozionale, oggi è una scelta consapevole" ha aggiunto Petrucci, Consigliere di Fratelli d'Italia, "si è misurato in Consiglio comunale in maniera costante, ha portato avanti una battaglia amministrativa". Per Petrucci infine tre sono gli elementi cardine: "L'emozione che resta forte, anche data dal sostegno di tanti giovani, la consapevolezza di cinque anni da amministratore e il buon senso. Penso che questa sia la scelta più bella che si possa fare".

Una candidatura infine, "inclusiva e aperta a tutti coloro che condivideranno la nostra base programmatica, arricchendola con idee e proposte" ha concluso Bagnoli. "Costruiamo insieme la Pontedera che vogliamo. In Toscana 7 capoluoghi su 10 sono governati dal centrodestra che ha dimostrato di essere classe dirigente attraendo anche mondi un tempo lontani, che guardano a noi con interesse. Pensiamo, senza andare troppo lontano, al vincente modello Pisa. Noi siamo pronti a governare anche Pontedera, con idee che saranno declinate nei prossimi mesi. Lavoriamoci insieme".

Margherita Cecchin