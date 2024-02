Musei Montelupo, solo risultati positivi nel 2023: 16mila presenze totali

Il 2023 è stato un anno da record per il Sistema Museale di Montelupo, con ottime performance rispetto al passato anche del Museo Archeologico.

Un risultato che premia il lavoro capillare svolto in questi anni di promozione e di organizzazione di iniziative culturali. Andiamo nel dettaglio.

Complessivamente gli accessi al Museo della ceramica sono stati 5746, mentre nel 2022 erano stati 3678; gli ingressi alle mostre temporanee sono stati 5052 un record rispetto ai 1170 ed ottima la performance del Museo Archeologico con 5341 visitatori rispetto ai 4010 dell’anno precedente.

Per quanto riguarda il museo della ceramica e le mostre è da rilevare che le esposizioni sono state 10 nell’arco di un anno, fra cui “La ceramica di Montelupo e gli Uffizi. Una galleria di confronti”. Correlate ad esse si sono tenute le visite e i laboratori che hanno registrato un’affluenza di 2098 persone, mentre nel 2022 erano 786.

Spicca il risultato del Museo Archeologico che ha migliorato i risultati grazie ad un capillare lavoro di disseminazione con la popolazione con le classi: le 2023 sono state 109 quelle che hanno visitato la struttura e molto apprezzata è stata anche la possibilità di organizzare compleanni nello spazio.

«Sono anni che lavoriamo per promuovere il nostro sistema museale con un’attività capillare su vari fronti: la diffusione di materiale promozionale, le uscite stampa e una programmazione molto varia.

Il risultato è confortante: oltre 16.000 presenze fra musei e mostre temporanee sono anche l’indicatore di un rinnovato interesse nella cultura, nelle mostre non sempre facili e di nicchia e di una progressiva rivalutazione del ruolo dei musei rispetto a proposte di intrattenimento più dozzinali e commerciali.

Il nostro è un pubblico vario, ma in buona parte fatto di famiglie e ragazzi.

I risultati del 2023 rendono merito alle scelte attuate. Il programma culturale è stato particolarmente ricco e i l’ottima performance del Museo della ceramica è da mettere in relazione sia con l’attività sull’arte contemporanea, con la mostra promossa in collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e senza dubbio anche le attività legate al cinquantesimo anniversario del Pozzo dei Lavatoi.

Un’incredibile “rimonta” è quella realizzata dal Museo Archeologico, gestito dalla Cooperativa Ichnos: hanno saputo proporre idee e iniziative che incontrano la curiosità del pubblico dei bambini e delle scuole e aprirsi a nuove collaborazioni», afferma l’assessore alla cultura Aglaia Viviani.

Un esempio di questo approccio è rappresentato dall’iniziativa in programma proprio al Museo Archeologico per il prossimo fine settimana.

Sabato 17 e domenica 18 Febbraio Il Museo Archeologico ospiterà per un intero weekend le opere originali di ToscanaBricks — Il LEGO® Users Group della Toscana, che faranno da contorno e arricchiranno le aree tematiche del museo. Saranno previste l’esposizione di opere originali e di set da collezione e un’area gioco libera per le costruzioni in mattoncini. Verranno organizzati, a cadenze regolari durante le due giornate, laboratori creativi che uniranno il mondo dell’archeologia con i mattoncini più famosi del mondo.

Attività rivolta a: tutti.

Costo: 6€ dai 18 anni in su, 4€ tra i 4 e i 17 anni, gratuito da 0 a 3 anni.

Orari: sabato dalle 9 alle 19, domenica dalle 10 alle 18.

Per info: 3394666461. Non è necessaria la prenotazione.

L’ evento è organizzato in collaborazione con ToscanaBricks, il LUG della Toscana.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa