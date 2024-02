Nuovi giochi per bambini tra Avane e piazza Toscanini a Empoli

"Nuove attrezzature ludiche in corso di installazione nel giardino pubblico di via Labriola ad Avane e nuovi analoghi interventi a seguire in piazza Toscanini: siamo convinti che l'attenzione e la cura dei luoghi pubblici aiuti la socializzazione e lo stare insieme". Lo sottolinea l’assessore alle manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci, che si è recato ad Avane dove sono in corso i lavori di messa in opera dei nuovi giochini. Un primo step di interventi in quanto, una volta conclusi i lavori ad Avane, prenderanno il via quelli nei giardini di piazza Toscanini.

"Sono molti i giardini e i parchi pubblici dove sono state ritagliate delle vere e proprie aree ludiche multifunzione, nel segno del gioco, dello sport e dell'inclusività, dell’accessibilità per tutti e di socializzazione per tutte le età – prosegue Bellucci -. Nel corso degli anni l’amministrazione comunale ha sempre posto l’attenzione nel rinnovare, incrementare, sostituire o installare nuovi giochi per offrire spazi adeguati a ogni esigenza per crescere e socializzare. E il lavoro andrà avanti per il benessere dei nostri cittadini a cominciare dai più piccoli".

Nel parco di Avane è in corso di installazione un gioco multifunzione inclusivo, rivolto a bambine e bambini a partire dai due anni, composto da tre torri, un pallottoliere, una parete di arrampicata verticale, scivolo, una scala di collegamento, un ponte, due scivoli, un accesso collina ‘primi passi’, un pannello tattile tre pannelli ludici e oblò trasparente coi baffi. Giochi colorati, giochi di ultima generazione pronti ad accogliere i piccoli della città. In piazza Toscanini sarà invece montato un gioco multifunzione, età dai due anni, composto da una torretta a tema ‘foresta’, una parete da arrampicata con appigli, una scaletta di scorrimento, un pallottoliere, uno scivolo grande. Il costo complessivo di questi lavori è di 55.776,28 euro.

