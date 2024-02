Ruba al supermercato merce per 250 euro: arrestato

I carabinieri di Pisa hanno arrestato in flagranza di reato una persona per furto aggravato durante i loro servizi di controllo del territorio ieri. A San Giuliano Terme i militari sono intervenuti su segnalazione da un supermercato locale, catturando un individuo italiano colto sul fatto mentre rubava merce del valore di circa 250 euro. La merce rubata è stata restituita al negozio, mentre l'arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza e successivamente processato con rito direttissimo questa mattina. Come risultato del processo, è stato stabilito il divieto di ritorno nella provincia di Pisa per l'arrestato.