San Valentino a Firenze, città dell'amore al cinema: è location di 12 film romantici

L’amore è ormai nell’aria con il giorno di San Valentino alle porte. In questa atmosfera, anche i film romantici acquistano popolarità. Ma in quale città del mondo sono stati girati più film d’amore? Una recente analisi svolta da Omio, basata sulle top location dei 1.000 film romantici più amati di tutti i tempi secondo IMDB (Internet Movie Database), rivela quali siano le città più “romantiche” e offre un’emozionante tour tra i film a tema “love”.

Londra (672 location), Parigi (263), Roma (76), Berlino (64), Dublino (55) e Praga (36) sono le città cinematografiche più romantiche in Europa, ma sono New York e Los Angeles a mostrare il numero maggiore di set romantici al mondo. New York, la città che non dorme mai, presenta ben 1.184 location, guadagnando la medaglia d’oro nella graduatoria delle capitali internazionali dei film d’amore. Los Angeles (929) segue non lontana dal podio, poi San Francisco (198) e Chicago (119).

In questa classifica l'Italia conta invece 225 location, posizionandosi al 5° posto. Più precisamente si rilevano: Roma – 76 location (indimenticabili le scene di “Vacanze Romane“, oltre a “La dolce vita“ e “Che pasticcio Bridget Jones“), Venezia – 20 location, Firenze – 12 location (ricordate “Camera con vista“?), Palermo – 9 location, Napoli – 9 location. Città che scopriamo, così, non solo iconiche destinazioni di viaggio, ma anche set di indimenticabili film d'amore. Dalle strade ricche di storia di Roma, ai pittoreschi canali di Venezia. L'Italia è, insomma, la perfetta scenografia per storie piene di romanticismo!

Fonte: Ufficio Stampa