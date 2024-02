Scappano dopo il furto in casa a Castelfiorentino: arrestati e rilasciati ventenni

Arrestati due ventenni marocchini già noti alle forze dell'ordine, irregolari in Italia e senza fissa dimora, per furto in abitazione aggravato a Castelfiorentino. Il fatto è avvenuto nella notte appena trascorsa. Alle 5 in una casa è scattato l'allarme antintrusione e il proprietario ha chiamato subito il 112. Due pattuglie dei carabinieri castellani sono giunti in breve tempo e hanno bloccato due persone con le stesse caratteristiche descritte dal padrone di casa che li aveva visti fuggire. Quando sono stati perquisiti il 25enne e il 26enne avevano addosso la refurtiva rubata da casa. Per questo è avvenuto l'arresto e in seguito il trasferimento in tribunale a Firenze per l'udienza di convalida. Il giudice ha poi convalidato l'arresto, disponendo la rimessa in libertà senza misure per uno e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l'altro. La refurtiva è stata restituita.