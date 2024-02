'Aperitivo in rosso' con i Fratres a Montecalvoli per promuovere la donazione di sangue

Il Gruppo Donatori di Sangue Fratres di Montecalvoli invita tutti al tradizionale Aperitivo in Rosso, in programma il prossimo Venerdì 16 febbraio a partire dalle ore 19.00, presso il Circolo ACLI a Montecalvoli Alto in Piazza del Comune.

Tra musica, allegria, bevute ed omaggi, i donatori del gruppo Fratres di Montecalvoli saranno a disposizione per promuovere la cultura della donazione. Tutti gli intervenuti potranno avere informazioni e delucidazioni sulla donazione ed eventualmente prenotare la prima donazione o una prossima donazione.

A chi prenoterà o deciderà di diventare donatore, verrà offerto l'aperitivo e riceverà un utile omaggio da parte dei Fratres Montecalvoli.

C’è un grande bisogno di sangue…. Vi aspettiamo numerosi

