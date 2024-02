Bar della stazione, pubblicata la manifestazione di interesse a Altopascio

Il bar della stazione di Altopascio tornerà a essere un punto di incontro e di aggregazione a disposizione della cittadinanza. A seguito della scadenza del contratto tra il Comune di Altopascio e Ferrovie dello Stato, è stata avviata la procedura per la locazione del locale commerciale situato all'interno del fabbricato viaggiatori della Stazione di Altopascio. C’è tempo fino alle ore 12 di venerdì 22 marzo per presentare la manifestazione d'interesse relativa a questo spazio, destinato attività di bar e ristorazione a disposizione della clientela ferroviaria e dell'intera comunità.

“Con la fine del contratto tra il Comune e le Ferrovie dello Stato, il bar è tornato a essere nella disponibilità della società di trasporto - spiega l’assessore Daniel Toci -. Noi ci siamo attivati subito con Ferrovie per accelerare il percorso: la manifestazione d'interesse apre una prospettiva importante per la riattivazione dei servizi che il bar offriva, un importante passo che per noi è anche garanzia di presidio della stazione. Il locale può così tornare a essere un luogo di aggregazione, può accogliere i pendolari, stampare i biglietti oltre che rappresentare una garanzia di vitalità per un luogo che merita di essere costantemente sorvegliato, anche per prevenire situazioni di degrado che sempre di più stiamo contrastando. In questo periodo temporaneo, tra la conclusione del contratto e la rassegnazione dello spazio, è Ferrovie a occuparsi dei locali”.

Il locale commerciale, situato in via Regina Elena, si estende su 83 metri quadrati e comprende due locali principali, una cucina, un disimpegno e un servizio igienico, accessibili dall'atrio della stazione, dove è presente anche un parcheggio pubblico. Ferservizi e RFI effettueranno una selezione dei potenziali locatari, i cui requisiti sono specificati nella manifestazione d'interesse disponibile sul sito di Ferservizi. Gli interessati sono invitati a presentare la propria proposta commerciale e il canone annuo disposti a sostenere, tenendo conto degli interventi eventualmente necessari per l'adattamento del locale. Per prenotare un sopralluogo, è possibile contattare Nicola Ricciardi Giannoni al numero 313.8020217 o via e-mail a n.ricciardigiannoni@rfi.it.

La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando il modulo disponibile sul sito e inviata in busta chiusa alla Dott.ssa Notaio Rosanna Montano, all’indirizzo viale Spartaco Lavagnini, 15, 50129 – Firenze (FI), con la dicitura "Manifestazione d'interesse per la locazione dell’unità immobiliare sita nel Comune di Altopascio". Le manifestazioni d’interesse devono essere redatte, firmate in conformità alle istruzioni del modulo e inviate entro venerdì 22 marzo.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa