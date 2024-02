Crolla tetto di una palazzina a Carrara, 15 persone evacuate

Crolla parte di un tetto di una palazzina di 4 piani in viale XX Settembre a Carrara, alle 4.30 circa di questa notte. Per fortuna il sottotetto ha bloccato le tegole, senza che queste raggiungessero gli appartamenti al di sotto. Ben 7 le dimore dichiarate inagibili dai vigili del fuoco di Massa-Carrara, per un totale di 15 persone evacuate. Alcune famiglie sono state prese in carico dal comune per reperire un alloggio, altre invece hanno provveduto autonomamente. Sul posto anche i tecnici del comune. Non si segnalano persone coinvolte nell'evento. Alle 8 del mattino i vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di messa in sicurezza, ma nel resto della mattinata sono avvenuti altri sopralluoghi tecnici sul posto.