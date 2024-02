Tampona camion dei rifiuti e manda all'ospedale addetto Geofor: guidava sotto alcol e cocaina

Aveva tamponato un camion della raccolta differenziata Geofor all'Angelica, frazione di Montopoli, a inizio febbraio 2024, mentre guidava sotto alcol e cocaina. I carabinieri di Ponte a Egola (San Miniato) hanno denunciato il conducente dell'auto, un 25enne della zona del cuoio che, nell'incidente, ha causato gravi lesioni all'operatore ecologico 43enne, finito in ospedale con una prognosi di 45 giorni. L'uomo era sulla pedana posteriore del mezzo pesante, quando con l'impatto tra auto e camion, è finito sbalzato a terra e l'auto si è infilata sotto il camion. Anche il conducente ha riportato ferite importanti, con una prognosi di 45 giorni. Gli accertamenti tossicologici e l'etilometro hanno verificato che l'uomo, in quelle prime ore della mattina, era alla guida sotto cocaina e con un tasso alcolemico tre volte oltre il consentito. Per questo è stato denunciato per lesioni personali stradali gravissime e per la guida sotto stupefacenti e alcol.