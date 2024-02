Incidente lungo la Bientinese a Castelfranco, auto finisce fuori strada

Incidente questa mattina lungo la strada provinciale Bientinese a Castelfranco di Sotto. Da quanto si apprende un'auto che viaggiava in direzione Bientina, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo per ribaltarsi nel fossato che costeggia la strada.

Sul posto, intorno alle 10.15, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale di Castelfranco e i mezzi del soccorso sanitario inviati dal 118. Due le persone rimaste coinvolte: fortunatamente, sia il conducente che il passeggero dell'auto sono riusciti ad uscire in autonomia dall'abitacolo. Entrambi coscienti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Pescia in codice giallo. La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento da parte della polizia municipale.