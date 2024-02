Innovazione nell'industria manifatturiera, al MECSPE anche tre aziende dall'Empolese

Sono 53 le aziende della regione Toscana che parteciperanno alla 22ª edizione di MECSPE, la principale fiera dedicata alle innovazioni per l’industria manifatturiera organizzata da Senaf, in programma a Bologna dal 6 all’8 marzo. In particolare, 21 sono della provincia di Firenze, 14 di Arezzo, 6 di Pisa, 4 di Siena, 2 di Massa Carrara, 2 di Lucca, 2 di Prato, 1 di Livorno e 1 di Pistoia.

La fiera, punto di riferimento del settore e occasione d’incontro tra tecnologie di produzione e filiere industriali, vedrà la partecipazione di ben oltre 2.000 aziende espositrici nei 92mila mq di superficie fieristica con 13 Saloni tematici, 18 iniziative speciali e un programma ricco di appuntamenti e incontri dedicati alla transizione digitale ed ecologica.

La nuova edizione dedicherà ampio spazio al confronto tra gli attori del settore, alla luce dei recenti sviluppi sul fronte PNRR e sul nuovo Piano Transizione 5.0, con la sua dotazione di 6,3 miliardi di euro per il 2024-2025. Le tematiche di transizione e progresso, quanto più rilevanti per le aziende italiane, saranno approfondite all’evento inaugurale della fiera, durante il quale verranno discussi, alla presenza dei rappresentanti del MIMIT – Ministero delle Imprese e del Made In Italy, i dati del nuovo Osservatorio MECSPE sull’industria manifatturiera italiana.

Un’edizione con importanti novità, a partire dalla nuova area espositiva MECSPE LAB – Spazio Innovazione, che sarà il punto di aggregazione di tutti i visitatori interessati a iniziative dimostrative volte all’integrazione dell’Industria 4.0 con l’Industria 5.0.

Il tema della formazione avrà un ruolo centrale all’interno della manifestazione, che ogni anno si propone come piattaforma dinamica per indirizzare i giovani verso il mondo dell’industria. Un tema sempre più urgente secondo gli ultimi dati Unioncamere che evidenziano la difficoltà del reperimento delle risorse; nel 2023, infatti, il settore ha potuto contare solo qualche migliaio di diplomati ITS, un numero estremamente basso rispetto alla domanda dell’industria di circa 47mila diplomati, di cui oltre16mila in ambito meccanica.

Tra le iniziative dedicate alla formazione torna MECSPE Young&Career, un percorso che offre ai giovani visitatori l’opportunità di partecipare agli appuntamenti formativi organizzati dalla fiera e dagli espositori, di entrare in contatto con le aziende e di candidarsi per le opportunità di lavoro offerte.

PNRR e Competence Center: MECSPE ospita il MIMIT

Formazione e innovazione digitale convergeranno nell’Area Competence Center, dove avrà luogo l’incontro tra la community di MECSPE e i Competence Center, che proporranno attività di orientamento, formazione e progetti innovativi in ambito Industria 4.0. Lo spazio, all’interno del quale esporranno gli otto Competence Center nazionali con la partecipazione del MIMIT, sarà arricchito da una programmazione di eventi formativi per le PMI.

Transizione energetica e sostenibilità

Due in particolare saranno i convegni di respiro internazionale su temi attuali per il settore industriale che anche quest’anno MECSPE ospiterà. Per la seconda volta, infatti, avrà luogo il Forum Italo-Tedesco: 2035 e la filiera Automotive, dedicato alla transizione energetica verso cui si sta muovendo l’industria automobilistica. Un convegno che si pone l’obiettivo di fornire all’intera filiera automotive una visione macroeconomica e tecnologica del settore, anche attraverso testimonianze di esperti e presentazioni di casi di successo

Seconda edizione anche per l’Aluminium Energy Summit, organizzato da Metef, la fiera internazionale per la filiera dell’alluminio. Obiettivo del summit sarà quello di fare il punto sui contributi concreti e le soluzioni tecnologiche che l’industria dell’alluminio può attivare per raggiungere gli obiettivi di economia circolare e decarbonizzazione.

Infine, il Percorso Obiettivo Sostenibilità premierà anche quest’anno le aziende virtuose che si sono distinte per aver intrapreso scelte sostenibili.

IMPRESE/ENTI DELLA TOSCANA PRESENTI A MECSPE 2024:

(elenco aggiornato all’8 febbraio 2024)

PROVINCIA DI FIRENZE

RAGIONE SOCIALE CITTÀ CIAMPALINI COSTRUZIONI MECCANICHE SRL Empoli D. ELECTRON SRL Sesto Fiorentino EURO MIM TOSCANA SRL Scandicci EURO STAMPAGGI S.P.A. Scandicci F.B.M. SRL - HEIDENHAIN ITALIANA SRL Firenze FAGIMA SPA Barberino Tavarnelle IDNOVA SRL Montespertoli IMA SRL Firenze KENTSTRAPPER SRL Firenze LEAN LAB SOLUTIONS SRL Sesto Fiorentino MICROCONSULT SRL Sesto Fiorentino NIKON EUROPE B.V. Campi Bisenzio PACK INSIDE S.R.L. Firenze RCR DI FALASCONI GIOVANNI Firenze SAMA CROMO SRL Scandicci SERIPLAST SRL Barberino Di Mugello STAV SPA Barberino Di Mugello T.T.T. SRL Barberino Tavarnelle VALMET PLATING SRL Calenzano VAR GROUP SPA Empoli YK-ROBOTICS SRL Firenze

PROVINCIA DI AREZZO

RAGIONE SOCIALE CITTÀ ARS AUTOMATION Arezzo ARS SRL Arezzo BONECHI SRL Arezzo CEIA SPA Civitella In Val Di Chiana DOMA AUTOMATION SRL Arezzo EAM LUCIDATURA SRL Terranuova Bracciolini M.C.M. MADAR COSTRUZIONI MECCANICHE SPA Montevarchi M.G. DI MAGRINI GIUSEPPE SRL Bibbiena MAXIMECCANICA Poppi TERA AUTOMATION SRL Poppi THORMEC SRL Chiusi Della Verna UBERPLANTS ITALIA SRL Terranuova Bracciolini VALDAMBRINI MECCANICA SRL Arezzo VIOLI MACCHINE SRL Monte S. Savino

PROVINCIA DI PISA

RAGIONE SOCIALE CITTÀ ARTES 4.0 ADVANCE ROBOTICS AND ENABLING DIGITAL TECHNOLOGIES & SYSTEMS 4.0 Pontedera MCPHY ENERGY ITALIA SRL San Miniato PROMATIC SRL Pontedera PROXIMA ROBOTICS S.R.L. Pisa ROBORIS SRL Pisa ZERYNTH SPA Pisa

PROVINCIA DI SIENA

RAGIONE SOCIALE CITTÀ BLUEUP SRL Colle di Val d’Elsa F.M.V. TRASMISSIONI MECCANICHE SRL Poggibonsi FONDERIE BARTALESI SRL Poggibonsi FROMM IMBALLAGGIO SRL San Gimignano

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

RAGIONE SOCIALE CITTÀ ALBATROS TRADE SRL Avenza - Carrara MOLLIFICIO APUANO SRL Massa

PROVINCIA DI LUCCA

RAGIONE SOCIALE CITTÀ T.I.M.E. SRL Capannori VIANOVA SPA Massarosa

PROVINCIA DI PRATO

RAGIONE SOCIALE CITTÀ DEPURTECNO SRL Seano - Carmignano PROSOLIA ITALIA SRL Prato

PROVINCIA DI LIVORNO

RAGIONE SOCIALE CITTÀ CFG SPA Livorno

PROVINCIA DI PISTOIA