Kit nascita aggiornato per Montespertoli: un albero per ogni nuovo nato

Quando un neonato fa il suo ingresso nella vita dei genitori, in un attimo, la gestione e l'organizzazione della quotidianità diventano più complesse. L'Amministrazione Comunale di Montespertoli ha lanciato nel 2019 un progetto di accoglienza per le nuove famiglie, un Kit Nascita contenente una guida pratica per i neogenitori del territorio per facilitare alcune pratiche da smaltire subito dopo una nuova nascita o un’adozione. Dichiarazione di nascita, codice fiscale, numeri di telefono, informazioni utili sul nido, sullo sport e tanto altro. Oggi, l'Amministrazione Comunale ha emesso una versione aggiornata dei documenti, incorporando gli sviluppi nati sul territorio negli ultimi anni. Ad esempio, il Nido d'Infanzia “Maria Grazia L’Aquilone”, a partire dal 2019, ha ampliato la sua capacità di accoglienza aumentando da 46 a 60 bambini.

Ogni nuova famiglia riceverà alla nascita o all’adozione del bambino/a una lettera di congratulazioni e benvenuto dal Sindaco, con l'invito a ritirare il kit presso l'Ufficio Anagrafe.

Il kit include una guida per neogenitori intitolata “È nato un bambino, è nato un cittadino”. Questo manuale fornisce istruzioni sulle pratiche burocratiche per il neonato, indica gli uffici scolastici e sanitari nella città e presenta i sostegni economici disponibili per madri sole, per famiglie numerose o con minori disabili. È una risorsa completa per orientarsi nei primi mesi di vita del bambino e conoscere i servizi offerti nel territorio. Un opuscolo con racconti dei bambini della quinta classe della Scuola Primaria “Benvenuto a chi verrà”, realizzato in collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e l'Istituto Comprensivo di Montespertoli. Infine un'informativa sull'adozione dell’iniziativa “Un albero per ogni nato e adottato”. Il Comune di Montespertoli ha aderito alla pratica della legge n.10 del 2013, che prevede la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato o adottato nei comuni con più di 15000 abitanti. Nonostante Montespertoli non raggiunga questo numero, è stato scelto di partecipare per contribuire con le famiglie a preservare l'ambiente. Ogni anno sarà organizzato l’evento.

Il Sindaco Alessio Mugnaini dichiara: “Montespertoli è un luogo magnifico scelto da molte famiglie per far crescere i loro bambini. Con questo kit, possiamo dare il nostro caloroso benvenuto ai nuovi nati e aiutare i neogenitori a scoprire rapidamente le risorse del nostro territorio, sia attraverso il Comune che tramite le preziose Associazioni.”

Questa iniziativa fa parte del progetto più ampio "Montespertoli In-forma-to famiglia", promosso dall'Amministrazione nelle Politiche Familiari.

"Parte integrante di questo kit è anche un invito speciale alla messa a dimora di un albero dedicato a ciascun nuovo nato. Vi invitiamo a ritirare il vostro kit presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune. Inoltre, se desiderate, potete lasciare la vostra email per essere ricontattati in vista dell'evento “Un albero per ogni nato o adottato" conclude il Sindaco.

Per chi non ha ricevuto negli ultimi mesi la lettera del Sindaco con l’invito al ritiro può recarsi presso l’Ufficio Anagrafe in Piazza del Popolo in orario: Lunedì-Venerdì 9-13/Martedì 8:30-13/Giovedì 8:30-13 e 15-17:30/Sabato 9-12. E-mail: urp@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa