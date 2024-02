Domani mercoledì 14 febbraio, la Lega torna in piazza a Fucecchio per ascoltare i cittadini, allestendo un'apposita postazione, aperta dalle ore 8,45 alle ore13,15 presso l'ingresso del mercato settimanale, in piazza XX Settembre. Al pomeriggio, dalle ore 16,00 sopralluogo nella popolosa ed importante frazione di San Pierino dove vi sono diverse criticità come la corsia alternata sul vecchio ponte di San Pierino, la manutenzione stradale ed altre problematiche segnalate al Carroccio di Fucecchio.

Le iniziative di domani, vedranno il coinvolgimento di tutto l'Esecutivo di Fucecchio, dal Segretario Marco cordone, ai componenti della Segreteria, Stefano Cartocci (Vicesegretario), Andrea Frino, Manuel Auseretti, Marco Vinicio Bonaccorsi, Elisa Gini ed Eduardo Lambiase.

In merito il Segretario Cordone chiosa: "La Lega è molto presente a Fucecchio, è sempre sul territorio e si batte per una migliore qualità della vita degli abitanti della città dell'omonimo padule. Ecco anche perché questo sopralluogo nella popolosa frazione di San Pierino, per vedere che cosa non va"

Fonte: LEGA SALVINI PREMIER-SEZIONE COMUNALE DI FUCECCHIO