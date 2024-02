Dalla Serie A a Santa Croce: la Cuoiopelli prende l'ex juventino Mattiello

Suona strano, ma uno degli acquisti di calciomercato più incredibili del 2024 riguarda la Cuoiopelli. La società di Santa Croce sull'Arno ha reso ufficiale l'arrivo di Federico Mattiello, che l'anno scorso giocava nella prima divisione olandese e solamente due anni fa era in Serie B dopo quasi cento partite in Serie A.

Svincolato dopo la parentesi olandese al Go Ahead Eagles, Mattiello è originario di Borgo a Mozzano. Nato a Barga nel 1995, è cresciuto nel Valdottavo, è passato alla Lucchese e in seguito è andato alla Juventus. Con la Juve di Allegri ha esordito in Serie A ed è stato prestato al Chievo, dove per due volte si è rotto tibia e perone minando la sua carriera. In seguito ha giocato in A anche con Spal, Cagliari, Bologna, Spezia e Atalanta.

Mattiello è un vero e proprio colpaccio. Sembrava dover andare alla Lucchese in Serie C ma è rimasto a allenarsi col Pietrasanta fino a poche settimane fa. La Cuoiopelli ha chiuso un acquisto di spessore, un calciatore che è passato dalla A e dai grandi palcoscenici alla quinta serie italiana, l'Eccellenza, ovvero la categoria che i santacrocesi sperano di vincere grazie all'apporto del 29enne.