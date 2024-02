Minaccia minorenne sui social dopo una lite in discoteca: stalker in carcere

Un 24enne è finito in carcere dopo le minacce lanciate su Instagram a una minorenne di Pistoia. Il giovane, come riporta la cronaca del Tirreno, è stato denunciato dalla ragazza e due settimane dopo è arrivato il provvedimento. La squadra mobile di Pistoia ha indagato sull'inizio di questi gesti, partiti dopo un'animata lite in una discoteca dell Valdinievole. Il ventenne, già sottoposto all'obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore notturne, aveva lanciato un video sul suo profilo social mentre era vicino a una pistola (una scacciacani). La polizia, durante la perquisizione in autonomia concessa per legge in casi simili, è arrivata a sequestrare l'arma e due pugnali. Già in quel caso era scattata la denuncia ma il ventenne ha continuato, mostrando in un altro video l'abitazione della minorenne. In quest'ultimo caso è partito il codice rosso e il trasferimento in carcere, disposto su richiesta del pm Giuseppe Grie