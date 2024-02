One Billion Rising, flashmob in tre piazze della Valdera per dire No alla violenza sulle donne

Un flash mob per dire “NO” alla violenza. Il 14 febbraio torna il “One Billion Rising”, un evento che si ripete da oltre 10 anni in tutto il mondo. “Alzati – Sollevati – Balla” è il leitmotiv della manifestazione che quest’anno avrà come tema principale la libertà, ovvero Rise for Freedom.

L’Associazione Eunice, in collaborazione con i comuni di Bientina, Pontedera e Capannoli e con il patrocinio dell’Unione Valdera e della Commissione Pari Opportunità dell’Unione Valdera e, alla presenza della Assessora Regionale Alessandra Nardini, darà il via ad un evento itinerante per i comuni della Valdera: un pullman porterà sulle piazze dei tre comuni, donne e uomini insieme, per dire “No alla violenza” e far sapere alle vittime che “Non sono sole”.

A presentare questa iniziativa presso il Beat di Pontedera Martedì 13 Febbraio sono state Alessandra Nardini, Assessora Regionale alle Pari Opportunità e Maria Anna Abbondanza Presidente dell’Associazione Eunice che, oltre a ringraziare i comuni dell’Unione e le amministrazioni che aderiscono all’iniziativa, ha ricordato come “la scelta del 14 Febbraio come giorno per la manifestazione non è casuale, ma altamente significativa, in quanto ci porta a riflettere sul fatto che non tutti gli amori sono cuori e rose. Basti pensare che dall’inizio del 2024 sono già 5 i femminicidi registrati in Italia”.

Il pullman della Libertà ha in effetti l’obbiettivo di tracciare un nuovo percorso che ha come meta una cultura fondata sull’uguaglianza, sul rispetto e sulla emancipazione. La capienza del mezzo è di 50 posti ed è possibile prenotare il proprio posto gratuitamente contattando questo numero: cell. 327 2092025.

Il ritrovo e la partenza del pullman dei manifestanti è fissata per Martedì 14 Febbraio a Pontedera (PI), Piazza del Mercato, ore 15.00 (zona Cineplex). Alle ore 16.30 la prima fermata a Capannoli presso largo Boccaccio, a cui seguirà alle ore 17.30 il flash mob in Piazza Vittorio Emanuele a Bientina e per finire quello delle ore 18.45 in Piazza Curtatone a Pontedera, prima del ritorno previsto per le ore 19.30 in Piazza del Mercato Pontedera.

L’organizzazione dei flash mob è stata possibile grazie alla collaborazione tra l’Associazione Eunice e la Palestra Ginnasia di Bientina e Palestra MyLife Capannoli.