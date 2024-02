"Stasera pago io", nuovo spettacolo per famiglie al Verdi di Santa Croce

Stasera pago io, rassegna teatrale dedicata alle famiglie arrivata alla quattordicesima edizione, dopo il grande successo del primo appuntamento, venerdì 16 febbraio al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno ha in programma uno spettacolo da non perdere: Trame su misura vol.2, che porta la firma di Renzo Boldrini in scena con Daria Palotti, luci di Michelangelo Campanale, operatore multimediale Roberto Bonfanti. Una delle ultime produzioni della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro. Adatto dai 5 anni.

Lo spettacolo è il secondo volume del ciclo di azioni sceniche denominato Trame su Misura. Un ciclo narrativo basato su riscritture di Renzo Boldrini di alcune fiabe e storie. Anche in questo secondo volume si raccontano due storie Cappuccetto Bang Bang e C’era un volta..piena di stelle, con un’originale modalità che fonde lettura animata e disegno dal vivo. Uno spettacolo coloratissimo grazie ai pennelli, ai disegni della bravissima Daria Palotti, musicale grazie alle rime di Boldrini e le musiche e gli effetti sonori di Roberto Bonfanti. Due storie diverse per dinamica narrativa e scelte compositive ma legate intimamente dallo stesso filo tematico: il rapporto, straordinario, fra nonni e nipoti.

Ed è proprio grazie a una felice intuizione di Renzo Boldrini, che è anche direttore artistico del Teatro Verdi, che è nata la rassegna Stasera pago io!. Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti. L’originale formula prevede che siano i bambini a "pagare" l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, o durante le animazioni nei centri commerciali Coop.

La rassegna, un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro, prevede quattro appuntamenti sempre di venerdì in orario serale alle 21.

Il programma prosegue venerdì 23 febbraio La bella e la bestia con Chiara Mancini, Raffaele Ottolenghi, produzione Compagnia Fontemaggiore, infine venerdì 1 marzo Anima blu, dedicato a Marc Chagall, produzione TamTeatro musica.

Mercoledì 13 febbraio, alla biglietteria del teatro dalle 16.30 alle 19.00 prevendita del primo spettacolo in programma venerdì 16 febbraio.

Tutti i mercoledì precedenti lo spettacolo si terrà la prevendita in teatro.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa