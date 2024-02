Dalla Regione 21 milioni per nuovo Ponte Buriano, Giani: "Lavoro di squadra"

Nel pacchetto di investimenti del Fondo di sviluppo e coesione 2021/2027 ci sono anche 21milioni di euro per il nuovo Ponte a Buriano in provincia di Arezzo che consentirà di migliorare la viabilità dell’area e di tutelare lo storico ponte raffigurato da Leonardo da Vinci.

L’opera è stata presentata stamani dal presidente Eugenio Giani insieme all’assessore alla mobilità e infrastrutture Stefano Baccelli, al presidente della Provincia di Arezzo Alessandro Polcri, ai consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli, Lucia De Robertis e Gabriele Veneri. Presenti anche i consiglieri e i tecnici della Provincia che sarà stazione appaltante.

"Ecco l’esempio di un bel lavoro di squadra – ha detto Eugenio Giani- nell’interesse del territorio e di tutta la Toscana. E voglio anche segnalare che questo è un metodo di governo importante che permette, con le risorse regionali dei fondi di sviluppo e coesione, di impostare opere importanti da realizzare nei prossimi 5 anni. Il nuovo Ponte Buriano è un’infrastruttura di interesse regionale, tale da avere coinvolto in modo positivo, sia i consiglieri di maggioranza che di opposizione, che hanno saputo mettersi d’accordo su questo progetto che supera e sostituisce il ponte provvisorio. Un intervento strategico per la viabilità aretina - ha continuato il presidente Giani - che, così come progettato dalla Provincia, costituisce elemento di assoluta priorità nella modernizzazione infrastrutturale dell’area. Così facendo saremo in grado di tutelare e valorizzare lo storico ponte raffigurato nello sfondo della Gioconda di Leonardo da Vinci”.

I tempi di realizzazione previsti sono 28 mesi dalla data di inizio lavori. Attualmente è in corso la Conferenza dei Servizi per la pronuncia sul progetto definitivo dell’opera

“Il recupero della mobilità e la tutela di un patrimonio culturale – ha detto Baccelli-sono un bel connubio che, con il nuovo ponte a Buriano nel territorio aretino, si realizza. Grazie ai 21 milioni regionali nascerà un’opera importante che consentirà di migliorare notevolmente la viabilità e di porre anche le condizioni per il recupero del vecchio ponte”

“Siamo orgogliosi – ha spiegato il presidente Polcri- , perché siamo riusciti in modo corale, con tutte le forze politiche, a intercettare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione per destinarle, al nuovo Ponte a Buriano in Provincia di Arezzo. Si tratta di un'opera non solo dall'alto valore infrastrutturale e ingegneristico, - tra l’altro voglio ricordare che la presentazione è avvenuta lo scorso anno nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia, con lo studio spagnolo Fhecor Ingenieros Consultores S.A. vincitore del concorso di progettazione - ; ma è anche un'opera con un importante valore storico e identitario, tesa nella conservazione del vecchio ponte Buriano e alla sua storicità che richiama anche Leonardo da Vinci, e dall'altra parte mantenere in sicurezza l'infrastruttura e l'attraversamento sull'Arno. Dunque, poter vedere il fiume Arno, che viene attraversato con un nuovo ponte all’avanguardia, moderno, proiettato al futuro, ma in costante dialogo con il passato, sarà visivamente armonioso”