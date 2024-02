Elezioni Castelfiorentino, Susi Giglioli è la candidata del centrodestra

Il dado è tratto, il centrodestra di Castelfiorentino si riunisce attorno alla figura di Susi Giglioli, già candidata nel 2019 a sindaco ma adesso con 5 anni di esperienza sugli scranni del Consiglio comunale. L'annuncio è già ufficiale, ma la presentazione della candidatura avverrà sabato 17 febbraio alle 10 all'hotel Lami di Castelfiorentino.

Giglioli, in quota Lega, è sempre stata il primo nome per la scelta delle elezioni di giugno 2024. Se 5 anni fa le preferenze ottenute furono il 21,60% contro il 69,47% del sindaco uscente Alessio Falorni, questa di giugno è un'altra partita. Falorni non si ricandida, al suo posto il centrosinistra ha mandato avanti l'assessore Francesca Giannì. Ma Giglioli non perde di vista l'obiettivo: "Sono consapevole che sarà una sfida difficilissima ma alla quale non mi sottraggo con l’obiettivo di continuare il percorso di cambiamento iniziato 5 anni fa in una delle roccaforti d’Italia. Non mi nascondo mai dietro un dito e sopratutto non nascondo i simboli di partito che rappresento. Posso piacere o non piacere ma cerco di essere sempre me stessa. Mi tengo stretti i miei principi, valori a cui non rinuncerò mai, per nessun partito, per nessuna poltrona, per nessun privilegio".

A sostenere la candidatura sarà Susanna Ceccardi, europarlamentare Lega: "Ringrazio Susanna per il suo sostegno e il centrodestra per la fiducia che da subito mi ha dimostrato, perché solo uniti si vince, un obiettivo, quello dell’unità, che ho voluto sempre privilegiare strenuamente". Alla conferenza parleranno Cecilia Cappelletti, consigliere metropolitano Lega Firenze, Francesca Peccianti, coordinatore FDI Empoli, Alessandra Gallego, consigliere metropolitano FDI Firenze, Sabrina Ramello, coordinatore FI per l’Empolese Valdelsa. Con l’occasione sarà ufficializzata Serena Urso come capolista per FDI a Castelfiorentino.

L’incontro è aperto a tutti, la cittadinanza è invitata a partecipare.