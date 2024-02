Ferita da una trappola, lupa salvata dai carabinieri forestali

A causa di una trappola una lupa è rimasta ferita in quel di Vaglia, lungo via Bolognese. Sono intervenuti i carabinieri forestali e i veterinari dell'Ausl Toscana Centro per salvarla.

L'animale ha circa tre anni. Era immobilizzata a terra da un cavetto metallico, appositamente predisposto da ignoti per catturare animali selvatici. Aveva una ferita alla zampa posteriore sinistra.

Due veterinari e personale di supporto sono intervenuti per effettuare le prime cure. La lupa, una volta liberata, è stata trasportata all'ambulatorio veterinario e, dopo essere stata medicata, è stata rimessa in libertà.