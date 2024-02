Incontri di storia toscana 2024, appuntamenti a Fucecchio

I consueti “Incontri di storia toscana”, organizzati dalla Fondazione Montanelli Bassi con il patrocinio del Comune di Fucecchio, sono quest’anno dedicati ai monasteri toscani in occasione della prossima uscita del volume postumo di Italo Moretti sull’architettura vallombrosana. Italo Moretti, più volte collaboratore e ospite della Fondazione Montanelli, è stato docente all’Università di Siena e ha pubblicato numerose opere sull’architettura e l’urbanistica medievali. Il suo fondamentale testo sui monasteri vallombrosani, rimasto inedito, è in corso di pubblicazione a cura di Alberto Malvolti, Giuliano Pinto e Fabio Gabbrielli, uno dei relatori negli incontri che inizieranno sabato 24 febbraio con l’intervento del prof. Mauro Ronzani dell’Università di Pisa. Concluderà il ciclo un ospite di eccezione: padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte di Firenze. Gli incontri si terranno presso il Palazzo della Volta, Via G. di San Giorgio 2, Fucecchio.

Questo il calendario:

Sabato 24 febbraio, ore 17 Mauro Ronzani (Università di Pisa). Origine, espansione e trasformazioni dei monasteri toscani nel Medioevo.

Sabato 2 marzo, ore 17 Fabio Gabbrielli (Università di Siena). L’architettura monastica nella Toscana medievale.

Sabato 23 marzo, ore 17. Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte. La spiritualità monastica tra passato e presente

Per informazioni: Fondazione Montanelli Bassi info@fondazionemontanelli.it Tel. 0571-22627

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa