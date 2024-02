Lions Montemurlo e Associazione nazionale carabinieri donano due defibrillatori al Comune

Nel giorno di San Valentino, ricorrenza associata al cuore, durante la quale si celebra non a caso la Giornata mondiale delle cardiopatie congenite, a Montemurlo il sindaco Simone Calamai questa mattina ha ricevuto in dono due defibrillatori semiautomatici. Si tratta di un importante gesto di solidarietà che due associazioni del territorio hanno voluto fare alla comunità. Si tratta del Lions Club Montemurlo, rappresentato dalla presidente Elisa Chiappinelli e dell'Associazione nazionale carabinieri sezione di Montemurlo, rappresentata dal consigliere Ignazio Argentino, che hanno deciso di donare i defibrillatori semi automatici completi di colonnine e teca per l'installazione all'aperto.

Il sindaco Calamai ha accolto con grande soddisfazione l'importante donazione:« A Montemurlo, grazie alle donazioni dei privati e delle associazioni del territorio, si è costituita un importante rete di defibrillatori, sistemi salvavita indispensabili in caso di arresto cardiaco. Ringrazio il Lions Club Montemurlo e l'associazione nazionale Carabinieri per aver voluto donare alla nostra comunità queste apparecchiature che nelle prossime settimane provvederemo a sistemare nei pressi degli impianti sportivi all'aperto e delle aree dei mercati rionali in zone che provvederemo ad individuare con precisione». Elisa Chiappinelli del Lions Club ha spiegato che il gesto vuole:«contribuire ad attuare tra la popolazione misure di prevenzione dai rischi cardiovascolari, quali fibrillazioni o arresti cardiaci». Le colonnine per il posizionamento all'aperto del defibrillatore riportano anche il nome dello sponsor che ha contribuito al raggiungimento della quota per l'acquisto dei defibrillatori e delle semplici indicazioni per intervenire efficacemente in caso di arresto cardiaco.