Montespertoli compie 250 anni, oltre 80 eventi per il 2024

Per il giorno di San Valentino l’amministrazione comunale di Montespertoli annuncia la pubblicazione del calendario unico degli eventi che animeranno Montespertoli nel corso del 2024, celebrando i 250 anni dalla nascita delle comunità per come la conosciamo oggi.

Oltre 80 eventi da gennaio a dicembre: tra spettacoli, festival, mostre, convegni, concerti, sagre, fiere e mercati, manifestazioni sportive, rappresentazioni teatrali e rievocazioni storiche e folcloristiche.

In questa edizione, la copertina del calendario celebra i 250 anni dalla fondazione della comunità di Montespertoli, presentando un'affascinante mappa d'epoca recuperata dal Catasto Leopoldino. Quest'antico catasto, promulgato nel 1765 nel Granducato di Toscana da Pietro Leopoldo, rappresenta una preziosa testimonianza storica. La fonte di questa straordinaria immagine è il Progetto CASTORE della Regione Toscana, in collaborazione con gli Archivi di Stato toscani.

Il 23 maggio, in occasione di questo significativo anniversario, saranno organizzate diverse iniziative commemorative in memoria della nascita della comunità di Montespertoli. Un'opportunità per riflettere sulla ricca storia e sull'evoluzione del paese, in continua evoluzione e plasmato dalla sua comunità dinamica e accogliente.

"Montespertoli è un paese ricco di associazioni che hanno voglia di mettersi in gioco per la comunità e ne sono felice", dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini: “L’entusiasmo e l'impegno delle varie organizzazioni contribuiscono in modo significativo a rendere il nostro territorio dinamico e la diversità di iniziative proposte riflette la vivacità della nostra comunità.” conclude.

La presentazione grafica del calendario unico consente di visualizzare in modo chiaro e dettagliato tutte le iniziative che si svolgeranno nel territorio, offrendo una visione d'insieme completa. I cittadini sono invitati a consultare il calendario mensilmente, in quanto potrebbero esserci variazioni nel corso dell'anno.

Il calendario degli eventi è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Montespertoli (www.comune.montespertoli.it) e sul sito turistico www.visitmontespertoli.it. È possibile scaricare una versione in pdf del calendario cliccando sul pulsante "SCARICA IL CALENDARIO EVENTI" sulla homepage o accedendo direttamente alla sezione "TUTTI GLI EVENTI" per visualizzare gli eventi inseriti in agenda.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa