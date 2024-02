Open Day dell’Università di Siena, giornata di orientamento nelle sedi dell’Ateneo

Il 20 febbraio l’Università di Siena si presenta alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole superiori con l’Open Day, la giornata dedicata a conoscere e approfondire i percorsi di studio, i servizi, le opportunità, le sedi e gli sbocchi professionali dei corsi di laurea offerti dall’Ateneo a Siena, Arezzo e Grosseto e San Giovanni Valdarno.

L'evento annuale di orientamento offre l'opportunità ai giovani che stanno per prendere decisioni riguardo al loro percorso post-diploma di entrare in contatto con i docenti dell'Ateneo, i ricercatori e gli studenti tutor. In occasione dell’Open Day sarà possibile ottenere informazioni dettagliate sui 34 corsi di laurea triennale e i 6 corsi a ciclo unico, oltre ai 38 corsi di laurea magistrale che costituiscono l'ampia offerta formativa dell'Ateneo per l'anno accademico 2024-2025.

Quest’anno saranno due le sessioni che sarà possibile seguire, entrambe al mattino con inizio alle ore 9.30 e alle ore 11.30, presso le sedi dell’Università di Siena a Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno.

Si terranno le presentazioni dei corsi di laurea e dei servizi offerti. Gli interventi saranno tenuti da docenti e dagli studenti tutor. Sarà possibile esplorare le strutture didattiche, i laboratori e le biblioteche e approfondire anche le prospettive occupazionali specifiche di ciascun corso di laurea. Le studentesse e gli studenti tutor condivideranno le proprie esperienze di mobilità internazionale, come il programma Erasmus+, illustreranno i servizi e le strutture dell'Ateneo e saranno a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti. Alcuni appuntamenti saranno fruibili anche online.

Esternamente alle aule saranno attivi dei desk per colloqui individuali, informazioni sui corsi di laurea magistrale e dimostrazioni su attività di laboratorio.

Al momento le registrazioni agli appuntamenti hanno già superato la cifra dei duemila iscritti, ma le prenotazioni sono ancora aperte. Per partecipare da remoto non è prevista la segnalazione della presenza, sarà sufficiente cliccare sui link alle stanze virtuali disponibili sulle pagine web dedicate alle presentazioni dei corsi.

"Siete adesso chiamati a fare una scelta di vita importante, quella del percorso universitario", ha anticipato il Rettore Roberto Di Pietra nel messaggio che martedì invierà ai partecipanti. "Non tutti avrete le idee chiare, ma non vi dovete preoccupare, è difficile averle alla vostra età. Durante la carriera universitaria avrete modo di definire meglio il percorso di studi sulla base dei vostri interessi. Come Ateneo ce la mettiamo tutta per aiutarvi a scegliere in modo consapevole. Con i nostri servizi di orientamento vogliamo accompagnarvi durante il percorso e supportarvi nel miglior modo possibile. Vi invito quindi all’Open Day del 20 febbraio".

«Vi aspettiamo presso le sedi di Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno - ha detto la professoressa Lucia Morbidelli, Delegata del Rettore per l’Orientamento - per mostrarvi i corsi di studio dell’Università di Siena ed i servizi agli studenti, permettervi il confronto con studenti tutor e docenti, vedere le sedi didattiche e i laboratori di ricerca, al fine di scegliere serenamente e consapevolmente la strada per il vostro futuro secondo le vostre inclinazioni e predisposizioni».

Tutti gli aggiornamenti, il programma completo degli appuntamenti e le modalità per partecipare in presenza o da remoto sono consultabili online all’indirizzo: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/eventi-scegliere/open-day.

Fonte: Università di Siena