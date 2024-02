Palazzo Leggenda, ingresso da via Paladini

A partire da domani, giovedì 15 febbraio 2024, l'ingresso a Palazzo Leggenda tornerà a essere da via Paladini, anziché da piazza del Popolo. Nella struttura fresca di inaugurazione, proseguono intanto le iniziative pensate per bambine, bambini, ragazze e ragazzi.

Ricchissimo il calendario di eventi che, per questa settimana, prevede, oggi, mercoledì 14 febbraio 2024, alle 17, Una torre di storie nel luogo più romantico del ‘Palazzo’, la torre dei Righi, con letture e attività per bambini dai 4 agli 8 anni di età. Domani, 15 febbraio, alle 15, arriva il Circolo di lettura + 11, Gli Scompaginati, per una visita guidata ad hoc in Palazzo Leggenda, fra sale e nuovi titoli da scoprire. L’appuntamento è dedicato a tutti gli amanti delle storie e a chi ha voglia di farsi nuovi amici (per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni di età).