Papa Francesco omaggia il cardinale Ernest Simoni, a 95 anni un martire della fede vivente

Stamattina Papa Francesco, all’Udienza Generale, ha reso omaggio al card. Ernest Simoni, che era presente in Aula Paolo VI.

Da anni il card. Simoni, 95 anni, è stato accolto nella diocesi di Firenze e l’Arcivescovo card. Giuseppe Betori lo ha nominato canonico onorario del Capitolo metropolitano. Creato cardinale da Papa Francesco il 19 novembre 2016, Simoni è un martire della fede per aver subito 28 anni di prigionia e lavori forzati nell’Albania comunista di Enver Hoxha, il regime che si era proclamato “primo Stato ateo del mondo”.

Queste le parole del Papa: "Tutti noi - ha detto Papa Francesco distaccandosi dal testo scritto - abbiamo letto, abbiamo sentito le storie dei primi martiri della Chiesa, tanti. Anche qui, dove adesso è il Vaticano, c’è un cimitero e tanti sono sepolti qui. Quando si fanno gli scavi, si trovano queste tombe. Ma anche oggi ci sono tanti martiri in tutto il mondo, tanti, forse più che all’inizio. Ci sono tanti perseguitati per la fede. Oggi - ha proseguito il Pontefice - mi permetto di salutare in modo speciale un martire vivente, il cardinale Simoni. Lui da prete ha vissuto 28 anni in carcere, nel carcere comunista dell’Albania, la persecuzione forse più crudele, più crudele. Oggi continua a dare testimonianza. E come lui tanti, tanti. Adesso ha 95 anni, e continua a lavorare per la Chiesa senza scoraggiarsi. Caro fratello, ti ringrazio della testimonianza. Grazie".

Questo il commento del card. Betori: "Ringraziamo Papa Francesco che oggi ha voluto dare un ulteriore segno di attenzione e riconoscimento al card. Ernest Simoni, che da anni la Chiesa fiorentina accoglie con affetto e sostiene nel suo ministero. Siamo orgogliosi della sua presenza e non finiremo mai di ringraziarlo per ribadirci ogni giorno, con la credibilità del martire, l’adesione alla fede che riesce a vincere il male. Gli siamo grati per il fervente e infaticabile apostolato che svolge tra noi e preghiamo perché la sua testimonianza possa generare anche in noi, popolo di Dio a Firenze, unione con Cristo e comunione nella Chiesa".

Fonte: Diocesi di Firenze