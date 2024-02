Si torna a votare ad Abetone Cutigliano: sfiduciato il sindaco

Il malcontento per la gestione della cosa pubblica ad Abetone Cutigliano è arrivato fino alla sfiducia del sindaco Marcello Danti. Ieri sera in Consiglio comunale l'ultimo atto, con la fine del mandato a metà. Arriverà un commissario a traghettare il municipio fino alle elezioni di giugno. La crisi risale a maggio scorso, con la revoca delle deleghe all'assessore Andrea Formento. Qui un articolo nel dettaglio. A votare la sfiducia sono stati alcuni dei consiglieri della ex maggioranza: Diego Petrucci, presidente del Consiglio comunale, Andrea Tonarelli, capogruppo di maggioranza, Andrea Formento e Veronica Scandagli, componenti del neonato gruppo consiliare 'Il presente per il futuro', primo firmatario della mozione di sfiducia; oltre a Davide Costa, Franco Ballantini e Leonardo Corsini del gruppo di minoranza 'Il paese che vogliamo'. Contrari Gabriele Bacci, Maurizio Petrucci e Tommasi Ziviani, mentre Marcello Danti si è astenuto.