Terzo ko di fila per il Gialloblu Castelfiorentino

Non si argina la striscia negativa del Gialloblu Castelfiorentino che alla terza giornata di ritorno rimedia il terzo ko a distanza ravvicinata. Stavolta ad avere la meglio è il Basket La Crocetta, che sul 49-42 porta a casa una sfida segnata da una serie infinita di errori da entrambe le parti. I ragazzi di Dario Chiarugi non riescono dunque a bissare il successo dell’andata, quando al PalaBetti chiusero i giochi sul 65-58, e confermano la necessità di trovare presto il bandolo della matassa per uscire da un periodo quantomeno delicato.

Avvio di gara sul filo dell’equilibrio, nonostante gli attacchi sterili che fanno presagire una serata avara di verve offensiva. Dopo il 10-12 su cui si chiude la prima frazione, i padroni di casa allungano nel secondo quarto, quando approfittano delle difficoltà castellane per piazzare un break di 18-11 che manda le squadre al riposo lungo sul 30-21. Una forbice che i gialloblu provano a ridurre al rientro in campo, riuscendo a costruire buone soluzioni che però non trovano il fondo della retina. Così i locali difendono il vantaggio nella terza frazione (40-30 al 30′), preludio ad un ultimo quarto in cui, complici le percentuali mediocri dalla lunetta, Zampacavallo e compagni sono costretti a rincorrere fino alla sirena.

Dopo due sfide consecutive lontano da casa, sabato si torna finalmente al PalaBetti: alle 21 arriva il Costone Siena.

BASKET LA CROCETTA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 49-42

Tabellino: Cetti 2, Flotta 9, Buti, Damiani 6, Pratelli, Zampacavallo 3, Dragoni 2, Cavini 2, Turini 10, Talluri T., Ciampolini 2, Iserani 6. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Parziali: 12-10, 30-21 (18-11), 40-30 (10-9), 49-42 (9-12)

Arbitri: Nocchi e Ciano di Vicopisano.

Fonte: Abc - Ufficio stampa