Tiro a Volo, il calcesano Giulio Nelli trionfa con la Nazionale Italiana

Il calcesano Giulio Nelli, 24 anni, dal 1 Gennaio è entrato a far parte della nazionale italiana senior di Tiro a Volo ed ha così avuto la possibilità di partecipare come RPO (in gara per i punti del ranking mondiale) alla tappa di Rabat (Marocco) della Coppa del Mondo, nella specialità “Fossa Olimpica” (Trap). La spedizione azzurra si è conclusa con un assoluto trionfo (quattro ori e un argento) ed anche Nelli, al debutto in una competizione di così alto livello, ha ben figurato, concludendo la gara con 115/125. E, oltre all'ottimo punteggio ottenuto di fatto al debutto mondiale, il giovane atleta calcesano, tesserato con le Fiamme Oro (Polizia di Stato), ha avuto modo di vivere un’esperienza unica al fianco dei migliori tiratori al mondo, italiani e non. Un'esperienza che lo farà certamente crescere ancora.

Ieri, martedì 13 Febbraio, il sindaco Massimiliano Ghimenti ha così ricevuto Giulio Nelli in Comune, per complimentarsi con lui e per incoraggiarlo in vista delle sfide future, a nome di tutta la Comunità. "Siamo molto contenti - ha commentato il primo cittadino - di poter valorizzare i giovani sportivi del nostro territorio per farli conoscere a tutti. Oltre a questo, ritengo che sia una soddisfazione enorme per tutta la comunità sapere che atleti del nostro territorio gareggiano a così alto livello, portando il nome di Calci".

Forte del sostegno della famiglia e di un costante e duro allenamento, che lo ha portato ad un primato personale in gara di 122/125, Nelli è ora atteso ad altre importanti sfide internazionali, prime fra tutte il Gran Premio di Teramo a fine Marzo e Grand Prix di Brno, in Repubblica Ceca, previsto a Giugno. Quindi forza Giulio, Calci è con te!