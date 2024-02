Vende un elettrodomestico a 600 euro, ma è una truffa: denunciato

I carabinieri di Pisa hanno deferito in stato di libertà due persone durante i servizi volti a contrastare i reati contro il patrimonio, anche online. La prima persona è stata deferita per presunta truffa online, poiché avrebbe indotto un acquirente a effettuare un bonifico di circa 600 euro per l'acquisto di un elettrodomestico mai consegnato. Grazie agli accertamenti telematici, è stato possibile identificare il responsabile, nei confronti del quale è stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria. In un'altra circostanza, i carabinieri di Pisa hanno individuato un individuo straniero che doveva lasciare il territorio italiano secondo un ordine del Questore. La persona è stata segnalata all'Autorità Giudiziaria locale per la violazione commessa.