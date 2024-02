Carnevale, Capodanno cinese e concerti: cosa fare nel weekend

Maschere, carri allegorici e tante feste: il carnevale è ancora protagonista in questo nuovo weekend di febbraio in Toscana. Ma ci sono anche concerti, il Capodanno cinese, la festa del gatto e altro ancora: ecco gli eventi in programma sabato 17 e domenica 18, per trascorrere un weekend all'aperto tra musica e colori.

Viareggio. Domenica 18 dalle 15 sui Viali a Mare appuntamento con il quinto corso mascherato del 151esimo Carnevale di Viareggio.

Pietrasanta. Sabato dedicato completamente all’arte: alle 16 la sala del San Leone, in via Garibaldi, accoglierà la nuova mostra "Fusionismo. Arte dei due mondi", personale "a due" di Sigifredo Camacho e Angel Aguilar che unisce pittura e scultura. Alle 16,30 appuntamento al Chiostro di Sant’Agostino con "Maschere ad Arte", una visita guidata a misura di famiglia alla mostra "Africa Tunes" con laboratorio per realizzare la loro maschera: consigliato per i bambini da 5 anni di età, ingresso gratuito su prenotazione (0584 795500). Alle 17, in sala delle Grasce, taglio del nastro per "Driftwood Art – La seconda vita dei legni alla deriva", esposizione di Rossella Pennini che porta in mostra sculture realizzate con i "materiali di scarto" dei fiumi e del mare. Alle 18, infine, nuova "tappa" della rassegna "Le Quattro Stagioni a Pietrasanta", il festival musicale ideato e diretto dal Maestro Igor Raykhelson: la sala dell’Annunziata ospiterà il chitarrista Aniello Desiderio, accompagnato dall'Eka Quartet. L’ingresso è a pagamento, informazioni e prevendita dei biglietti al numero 0584 361096. Domenica la scena sarà tutta per l’allegra carovana del Carnevale Pietrasantino: dopo la "falsa partenza" dell’11 febbraio, causa maltempo, carri e mascherate delle dieci contrade tornano a darsi appuntamento (e battaglia) alle 15 sul tradizionale percorso urbano "cucito" fra piazza Matteotti, la Provinciale Vallecchia, via San Francesco e viale Marconi per il primo atto delle sfilate 2024. Nella Chiesa e nelle sale interne del Chiostro di Sant’Agostino, infine, prosegue (fino al 24 marzo) la collettiva di artisti africani "Africa Tunes", con oltre 50 fra pitture, sculture e fotografie.

Pontedera. Conto alla rovescia verso il Pontedera Carnaval, in programma sabato 17 febbraio dalle 15 fino alle 1. La data è quella fissata dopo il rinvio, dovuto al maltempo, di sabato scorso. Le piazze Cavour e Andrea da Pontedera saranno tutte dedicate ai più piccoli con la baby dance, i personaggi dei cartoni animati, le aree giochi. Prevista anche una premiazione per la miglior maschera dei bambini. Dal pomeriggio e fino alla sera, dalle 16 a mezzanotte, si potrà ballare la samba e condividere gli spettacolari ritmi brasiliani in piazza Curtatone con dj set. Grande spazio alla musica in piazza Martiri della Libertà, il cosiddetto Piazzone: dalle 18 alle 20, un tuffo negli anni 90 con un live show e a seguire la musica elettronica con Ricky Le Roy e le performance del Principe Maurice. Saranno allestite anche aree food and drink.

Marina di Pisa. Pomeriggio di festa con "Fantasia – Coriandoli al Mare" dalle 15 di domenica, per grandi e piccoli tra divertimento, animazione e tanta musica. Imperdibile la grande parata in maschera, dove i personaggi più amati dei cartoni animati e fantastici personaggi sfileranno in riva al mare per regalare risate ed emozioni, accompagnati dalla coinvolgente musica della banda spettacolo "La Campagnola" di Marlia: la sfilata in mascherà partirà alla 15 da Piazza delle Baleari e attraverserà il lungomare per arrivare in Piazza Gorgona, con truccabimbi e premiazione per le migliori maschere, suddivise in tre categorie: miglior maschera adulto, miglior maschera baby e miglior maschera di gruppo, con premi e sorprese in palio per i partecipanti.

Tirrenia. Dalle 10 alle 13 di domenica 18 febbraio in scena "Maschere in Moto per un Sorriso", la nuova iniziativa organizzata in occasione del carnevale dal Moto Club Pisa in piazza Belvedere a Tirrenia. Come spiegato l'evento, con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa e Comune di Pisa, vuole regalare una mattinata di allegria e spensieratezza ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie. Per l'occasione i centauri del Moto Club saranno in maschera, con sidecar che faranno provare ai ragazzi partecipanti, che potranno anche salire in sella in un percorso allestito nel rispetto delle normative di sicurezza.

Livorno. Sabato 17 Claudio Baglioni live al Modigliani Forum di Livorno. Il 20 gennaio scorso l'artista ha annunciato la sua decisione di terminare la carriera tra 1000 giorni, entro la fine del 2026. Il 2024 celebra i sessanta anni di vita artistica e "a tutto cuore" rappresenta il congedo definitivo dalle grandi arene indoor, il primo importante passo che segna l’inizio del countdown dell’addio alle scene. Per l'ultima volta Baglioni calcherà il palco del Modigliani Forum, per poi proseguire con le altre date.

Al via domenica 18 al Mostri Sacri Festival. Ideato e diretto dal cantautore e musicista livornese Giorgio Mannucci e giunto alla sua quarta edizione, ospiterà oltre 40 tra musicisti, artisti, cantanti e cantautori e si svolgerà tra il live club livornese The Cage e l’Ex Wide. Gli appuntamenti livornesi saranno tre, sempre di domenica: il 18 e il 25 febbraio e il 3 marzo. Il primo appuntamento del Festival sarà dedicato a Franco Battiato, con Ciulla e Tòru che lo omaggeranno con un concerto di circa un’ora, che avrà inizio alle 19:00. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:00, si esibiranno invece l’elbana/romana Gaia Volpe che canterà canzoni di Califano e Celentano, il livornese Gabriele Puccetti con l’omaggio a Lucio Battisti, la coppia labronica Giacomo Vaccai-Lorenzo Cominelli che porterà sul palco i migliori pezzi di Zucchero e, infine, la pratese Sara Parigi con brani di Lucio Dalla.

Pistoia. Sabato alla Biblioteca San Giorgio si celebra l’annuale ricorrenza della Festa del gatto. La giornata, dedicata a tutti i felini e ai loro coinquilini, si apre alle 16.30, nell’atrio, con i saluti della direttrice della Biblioteca San Giorgio Maria Stella Rasetti e di Rossella Chietti, presidentessa degli Amici della San Giorgio. A seguire, intorno alle 17, il coro di voci bianche I Grilli Cantanti intonerà alcuni brani di ispirazione felina, diretto da Lucia Innocenti Caramelli. Alle 17.40 sarà la volta della presentazione del libro Manuale del gatto o Dell'apologia dei mici: storie di gatti e con i gatti di Luca Mancini. L'autore ne parlerà con Paolo De Simonis, antropologo culturale, e con Luca Balleri, medico veterinario, in una conversazione sull’evoluzione del rapporto tra i felini domestici e i loro compagni umani. Sarà presente una rappresentanza dell’Enpa – Ente Nazionale Protezione Animali con la distribuzione di materiali informativi. A tutti gli intervenuti saranno offerti omaggi destinati ai propri gatti.

Prato. Secondo il calendario lunare cinese, è iniziato il 10 febbraio scorso l'Anno del Dragone, sinonimo di potere magnanimo, forza ed armonia: i festeggiamenti, organizzati dall'associazione buddhista della comunità cinese, a Prato sono iniziati sabato scorso con la Cerimonia della campana al tempio buddihsta Pu Hua di piazza della Gualchierina e proseguiranno il 17 e il 18 con le tradizionali sfilate del drago e la danza del leone nelle aree industriali dei Macrolotti 1 e 2, al Macrolotto Zero e nel centro storico. Il programma del Capodanno cinese: Sabato, dalle ore 9 alle 13:30: partenza da via Toscana 1 per proseguire in via del Molinuzzo, via Traversa del Crocifisso, via dei Fossi, EuroIngro – interno, via Gora del Pero, di nuovo via Toscana, via delle Colombaie e via delle Pollative, dove al civico 119/G ci sarà la fermata nel cortile per la pausa pranzo. Dalle ore 14 alle 18 il percorso del dragone proseguirà in via Piemonte, via Veneto, via Val d’Aosta, via Puglia, via Friuli Venezia Giulia, via Veneto, via Trentino Alto Adige, via Puglia, via Basilicata, via Veneto, via Calabria, via Cipriani, via dei Trebbi, via Ghisleri e via delle Colombaie. Domenica alle ore 9 partenza dal Tempio Buddhista di piazza della Gualchierina 19, poi piazza del Mercato Nuovo, via Bologna, via Porta al Serraglio, via Strozzi, via Marini, via Filzi fino a Borgonuovo, via Pistoiese, via Rossini, via Zipoli, via Pistoiese, via Castagnoli, via Giordano, con sosta presso il playground, via Marini (sosta), Porta Pistoiese, via San Vincenzo, piazza San Domenico e piazza Santa Maria delle Carceri, dove al termine della sfilata ci saranno performance di danza e musica.

