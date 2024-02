Festa di San Valentino con le coppie storiche di Bagno a Ripoli

Sala piena ieri pomeriggio all’antico Spedale del Bigallo per brindare alle coppie più “resistenti” di Bagno a Ripoli nel giorno di San Valentino. La festa, promossa per il decimo anno consecutivo dall’amministrazione comunale (con il solo intervallo della pandemia), ha voluto premiare pubblicamente gli sposi “longevi” del territorio, insieme da 50, 55, 60, 65 anni e dai 66 anni in su. Trecentosette in totale le coppie ripolesi da record, con una netta preponderanza di coloro che nel corso dell’anno festeggeranno le nozze d’oro con 50 anni di matrimonio (88 coppie) e quelle di smeraldo con 55 (ben 102 coppie). Sessantuno invece le coppie insieme dal 1965 (60 anni) e 25 quelle unite dal 1959 (65 anni). Trentadue le coppie ripolesi, invece, insieme da oltre 66 anni. Sul podio delle coppie più durature, i signori Luigi Ferrali e Liliana Poli, insieme da 71 anni, così come i signori Aldo Goggioli e Lina Montecchi. Settantaduesimo anniversario invece per i signori Armido Spagnoli e Sara Chiarugi (in foto), insieme dal 1952. Mentre il record assoluto spetta ai signori Gianfranco Vannini e Franca Miniati, insieme da ben 75 anni, dal 1949.