Forza Italia, Stella: "Al via weekend di raccolta firme contro aumento Irpef, 100 eventi in dieci province"

Cento iniziative nelle dieci province toscane, una mobilitazione che vedrà coinvolti centinaia di militanti e dirigenti di Forza Italia, sabato 17 e domenica 18 febbraio prossimi. "Inizieremo la raccolta firme contro l'aumento dell'Irpef deciso dalla giunta regionale Giani - spiega il coordinatore regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella -. Vogliamo spiegare ai toscani cosa sta succedendo in Toscana, dove Giani ha aumentato l'Irpef di 200 milioni di euro, per pagare il buco nella sanità, che è sempre peggio a livello qualitativo, con 11.000 persone che aspettano da tre anni un intervento chirurgico. E non ci si venga a dire che è in parte responsabilità del Governo, perché l'unica colpa è di chi gestisce la sanità regionale cioè del Pd".

"La Toscana - prosegue Stella - è stata l'unica Regione italiana che, di fronte al payback che non è arrivato, ha scelto di alzare le aliquote Irpef e di tassare i cittadini. Non lo ha fatto nessun'altra Regione, e io credo che così si sia segnata una linea oltre la quale nessuno può andare. Questi soldi, questi 200 milioni di euro frutto dell'ennesima tassazione, oltre tutto devono andare sui servizi generali, non per tappare i buchi della sanità, altrimenti la corte dei conti farà un rilievo. Noi porteremo le firme raccolte all'attenzione del Consiglio regionale, della Giunta e anche a livello nazionale".