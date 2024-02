Il console generale d’Italia a Mosca visita Assoconciatori

Ha fatto tappa all’Associazione Conciatori la visita del console generale d’Italia a Mosca, Giovanni Favilli, che si è svolta sabato 10 febbraio. Ad accogliere il console Favilli era presente il presidente Assoconciatori Ezio Castellani che ha illustrato punti di forza e caratteristiche del distretto. “Abbiamo accolto con piacere la visita del console Favilli – dice il presidente Castellani- che ci auguriamo gli abbia dato uno spaccato concreto della nostra realtà industriale anche in merito alle esigenze dei nostri imprenditori. L’export rappresenta per le concerie una voce molto significativa tanto più nell’attuale economia globalizzata che vive di flussi commerciali costanti tra i diversi Paesi. Le questioni geopolitiche internazionali in corso sono la testimonianza che solo un quadro sociopolitico equilibrato a livello globale può agevolare la ripartenza sostanziale dell’economia”.

La visita del console Favilli ha visto la partecipazione di diversi imprenditori del distretto e ospiti in rappresentanza dell’imprenditoria conciaria e calzaturiera e del comparto dei prodotti chimici, locale e nazionale. Erano presenti, tra gli altri: il presidente UNIC-Concerie Italiane Fabrizio Nuti, il presidente UNPAC Marco Frediani, il presidente del Consorzio Depuratore Renzo Lupi, l’ad. POTECO Luca Tempesti. L’evento è stato occasione per sottolineare il ruolo della ricerca a supporto dei processi conciari, che vede proprio nel POTECO (Polo Tecnologico Conciario) una delle maggiori realtà del distretto. Nel corso dell’evento sono stati visitati la conceria e la manovia sperimentali del Polo Tecnologico, insieme all’area laboratorio, dove sono state illustrate al console alcune delle dei principali attività di studio svolte.

Fonte: Associazione Conciatori