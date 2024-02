Inaugurati a Prato quattro nuovi Punti Digitale facile

Sono quattro i Punti Digitale Facile che, a partire da oggi 15 febbraio, sono aperti a Prato grazie al progetto con cui il Comune ha partecipato al bando della Regione Toscana per favorire l’inclusione digitale e l’aumento delle competenze di settore, coprendo non solo il centro ma anche le aree periferiche.

I quattro nuovi Pdf si trovano infatti all'Urp di Comune e Provincia (piazza del Comune 9), al Punto Giovani Europa (piazza dei Macelli 4), al Laboratorio del Tempo (via VII Marzo 1944 n. 15), e a PrismaLab (via Pistoiese 158).

Come per il rilascio gratuito dello Spid, il Sistema pubblico di identità digitale attivato dal Comune all'Urp e la sperimentazione degli Infopoint di Spid, l’obiettivo è quello di ridurre il divario digitale e favorire l’accessibilità alla rete per tutti cittadini, soprattutto per i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, come i pagamenti online, l’attivazione della Carta di identità elettronica, dello Spid o dei servizi sanitari regionali.

Un aiuto importante soprattutto per i più anziani, i fragili ( come ad esempio i caregiver) o comunque per chi non ha molta dimestichezza con il digitale e la tecnologia, che ormai abbracciano ogni settore della vita quotidiana, ma anche per l'e-commerce o per evitare di essere vittime di truffe online. La digitalizzazione e l'innovazione sono infatti assi fondamentali del Pnrr per migliorare la competitività dell'economia, la qualità del lavoro e la vita delle persone.

“I Punti digitali facili - afferma l’assessore regionale alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo - sono un’azione concreta e inclusiva che Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società. Ringrazio le amministrazioni locali per il loro impegno, sono convinto che questa sfida si possa vincere con un lavoro di squadra. Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra Pubblica "amministrazione e cittadino, apportando significative semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi”.

"Prosegue e si consolida il percorso già intrapreso dall'Amministrazione comunale per l'attivazione dello Spid - afferma l'assessora all'Innovazione, Benedetta Squittieri - I Punti Digitale Facile rappresentano un servizio di affiancamento ulteriore nell'utilizzo delle nuove tecnologie soprattutto per i cittadini "fragili", che non rischiano di rimanere esclusi e che avranno anzi nuove opportunità e semplificazione nella vita di tutti i giorni, dai servizi sanitari a quelli del Comune e molto altro".

Il progetto, “Rete dei servizi di facilitazione digitale”, è finanziato dall'Unione Europea tramite i fondi del Pnrr, con il Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri come soggetto titolare nell'ambito del programma Repubblica Digitale.

Finora sono stati aperti già 119 Pdf, in seguito al primo bando rivolto ai Comuni. Grazie al secondo avviso per gli enti del Terzo settore, pubblicato nel novembre scorso dalla Regione, a questi se ne aggiungeranno altri 50, per raggiungere entro dicembre 2025 il target Pnrr stabilito per la Toscana di 169 Pdf totali e 136.000 cittadini coinvolti.

Il budget complessivo del Pnrr per la Toscana ammonta a 7 milioni e 451mila euro. Ogni punto conta su un finanziamento fino a 30mila euro, oltre che su una dotazione dotazione informatica per un valore fino a 10.000 a carico della Regione.

I Punti Digitale Facile sono luoghi fisici in cui i cittadini sono aiutati da persone competenti, i facilitatori digitali, nell’uso di internet e degli strumenti digitali. Il facilitatore digitale supporta lo sviluppo delle competenze di base delle persone, quelle che permettono l’inclusione digitale, quindi l’accesso ai servizi online (in primis della PA) e l’accompagnamento dei singoli cittadini attraverso il supporto e l’orientamento.

Ecco i servizi offerti: si va dalla formazione/supporto personalizzato anche individuale, erogata direttamente o su prenotazione, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo dei servizi on line della PA e di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali, alla formazione online, attraverso l’accesso in autonomia ai materiali messi a disposizione su www.regione.toscana.it/competenzedigitali per giungere alla formazione in gruppi, in presenza e con canali online, attraverso micro- corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni/esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti.

I quattro Punti Digitale Facile del Comune di Prato osservano questi orari: quello presso il PrismaLab (via Pistoiese, n. 158) presso InformaGiovani su appuntamento martedì e giovedì 15-19. Contatti 0574 1837505, prismalab@comune.prato.it.

Quello presso il Laboratorio del Tempo (via VII Marzo 1944 n.15): lunedì 10-13 /15-17; martedì 9-13; prenotazione servizi di facilitazione individuale mercoledì 9-13 / 14-16; giovedì 9-13; prenotazione servizi di facilitazione individuale venerdì 9-13. Contatti 0574 1835448 laboratoriodeltempo@comune.prato.it

Quello presso l’Urp Comune e Provincia di Prato (piazza del Comune n. 9) lunedì e giovedì 9-13. Contatti Numero verde 800 058850.

Infine quello al Punto Giovani Europa (piazza dei Macelli 4) su appuntamento lunedì 13-17 e mercoledì 9-13. Contatti 0574 1836741 e puntogiovani@comune.prato.it.

Fonte: Regione Toscana