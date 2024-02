Incidente a Capanne, auto si ribalta: 25enne in codice rosso

Un 23enne è finito in ospedale dopo che a bordo della sua Mini si è ribaltato in strada. È accaduto alle 3.30 circa a Capanne di Montopoli, lungo la Tosco Romagnola. Il giovane è stato estratto dall'auto e consegnato ai sanitari giunti sul posto. Erano presenti le ambulanze della Misericordia di San Miniato Basso, della Pubblica assistenza di Santa Croce e di Fucecchio. I vigili del fuoco di Castelfranco hanno tirato fuori il conducente durante le operazioni di soccorso. Presenti sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di San Miniato.