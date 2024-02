L'istituto Gonnelli di Gambassi e Montaione supera i 600 iscritti, evitato il rischio accorpamento

L'istituto scolastico 'G. Gonnelli' di Gambassi Terme e Montaione 'esce' dalla zona di rischio accorpamento. Infatti, con la chiusura il 10 febbraio scorso delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, sono state raggiunte 609 iscrizioni. L'accorpamento era stato scongiurato con una norma nel Decreto Milleproroghe approvato recentemente. Ma che ora è definitivamente confermato. Infatti, le scuole sotto i 600 iscritti rischiano di vedersi accorpate con altri istituti più grandi e di avere una dirigenza unica. Un pericolo per i genitori degli alunni e delle alunne dell'istituto valdelsano, che già all'indomani dell'approvazione della norma da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito si erano attivati con una raccolta firme. Mentre le amministrazioni comunali, guidate dai sindaci Paolo Campinoti e Paolo Pomponi, avevano fatto ricorso al Tar della Toscana.

Ecco la lettera con cui la dirigente Maria Antonia Lai commenta la notizia:

"Gentilissime e gentilissimi, il 10 febbraio si sono concluse le iscrizioni per l'anno scolastico 2024-2025 e sono veramente lieta di comunicarvi che abbiamo raggiunto 609 iscrizioni. Il superamento dei 600 iscritti era un risultato fondamentale per il mantenimento dell'autonomia scolastica anche per gli anni a venire. Ringrazio vivamente tutti coloro che si sono adoperati per il raggiungimento di questo bellissimo traguardo.

Grazie a tutti i genitori che hanno avuto e continuano ad avere fiducia nel nostro Istituto. Grazie alle Collaboratrici Scolastiche che si impegnano per garantirci scuole belle e accoglienti, agli Assistenti Amministrativi e Tecnici che si occupano della gestione organizzativa e economica dell'Istituto, ai docenti che costruiscono ogni giorno un percorso di crescita sereno, equilibrato, proficuo e rispondente ai bisogni delle nostre bambine, dei nostri bambini, delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.

Grazie al Consiglio di Istituto che ha lavorato per il mantenimento della nostra autonomia prima e per la campagna di iscrizioni poi.

Grazie alle Amministrazioni Comunali che supportano la nostra offerta formativa anche con servizi di qualità attenti ai bisogni delle famiglie e del territorio. E' merito della pazienza, della fatica, della passione, della cura, della sensibilità di ognuno di voi se l'Istituto "G. Gonnelli" è diventato e resterà una piccola (nei numeri) ma grande scuola (nei valori e nelle azioni). Festeggiamo insieme questo meraviglioso risultato per niente scontato in un periodo di calo demografico che sta interessando tutto il paese, consapevoli però che occorre mantenere una grande attenzione e un forte impegno perché questo numero si consolidi e continui a crescere. Sono certa che insieme riusciremo ad affrontare le sfide che il futuro ci riserva con la stessa determinazione con la quale abbiamo affrontato questa".