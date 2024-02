Mario Marchi confermato presidente di Confcooperative Siena

Mario Marchi è stato confermato presidente di Confcooperative Siena: si è svolta presso la sede di Viale Europa l'assemblea provinciale, prima delle sedute territoriali che porteranno il 6 marzo all'assemblea interprovinciale con la votazione per il rinnovo delle cariche di Confcooperative Toscana Sud, l'associazione che raccoglie le cooperative di Siena, Grosseto, Pisa e Livorno.

La riunione è stata l'occasione per fare il punto della situazione sulla salute del mondo cooperativo e sulle nuove sfide che è portato ad affrontare: «Ricambio generazionale, transizione digitale, economia green e sostenibile, start-up innovative: lo strumento cooperativo è flessibile e si può adattare ai tempi che cambiano, continuando a salvaguardare i valori della sostenibilità sociale, della valorizzazione del tessuto economico e ambientale dei territori, dei bisogni delle comunità. Principi per cui siamo nati e per cui le cooperative aderenti alla nostra organizzazione si impegnano tutti i giorni» spiega Marchi. Sono 75 le imprese cooperative aderenti a Confcooperative attive a Siena e provincia in vari settori: agricoltura, cultura e turismo, sociale, formazione e molto altro. Rappresentanza, assistenza tecnica, sostegno per la partecipazione ai bandi, promozione della cooperazione, intercettazione di neolaureati e formazione: sono tra le principali attività di Confcooperative.

Insieme al Presidente, i membri del nuovo consiglio provinciale di Siena sono Carmela Amodeo (Siena Viva), Lorena Blasutti (Consorzio Archè), Alessia Bettini (Emmaus), Valentina Carloni (Comunità e persona infanzia), Ilaria Chiasserini (Vecchia cantina di Montepulciano), Rebecca Francioli (Valle del Sole), Marina Giordano (Elicona), Rosalia Loi (Caseificio Val d’Orcia), Ippolita Lorusso (Metrica), Piero Morini (Servizio e Territorio), Jenny Pacheco (Parvus Flos), Mauro Pagliantini (Solidarietà), Massimo Pianigiani (Archeologica ARA), Annalisa Pocci (Pangea), Fabrizio Sistimini (Il cammino), Elisa Vagnuzzi (Comunità e persona).

Fonte: Ufficio Stampa