Si sdraia in terra a un bivio, appelli per aiutarlo: la vicenda da Scansano

È uscito dal centro per migranti e si è sdraiato sull'asfalto vicino a un bivio. È successo - più volte - a Scansano, in Maremma. La sindaca Maria Bice Ginesi ha fatto un appello alle altre istituzioni per risolvere la questione, i residenti hanno avviato una raccolta di firme destinata a sollecitare un intervento della magistratura.

Succede spesso infatti: il giovane esce dal centro e si sdraia sull'asfalto al bivio di località Montorgiali, dove peraltro la visibilità a causa delle curve è ridotta. Accade che chi è in moto si scansi o freni all'improvviso per non investirlo.

Ginesi vuole tutelare sia l'incolumità personale di questo uomo sia i conducenti dei veicoli: "Come sindaco mi sono attivata immediatamente appena venuta a conoscenza dei fatti, ossia a dicembre 2023, dandone notizia a prefettura, Coeso che gestisce i servizi sociali del Comune, unità di Psichiatria della Asl Sud Est e alla cooperativa che gestisce il centro di accoglienza e ovviamente alle forze dell'ordine".

Ancora la sindaca: "Sono state prese alcune misure, che non hanno dato nessun risultato nell'evidenza dei fatti. Il ragazzo ha bisogno di assistenza in una struttura in grado di curarlo e seguirlo, ma non spetta, ovviamente né a me né all'amministrazione, una valutazione che dovrà essere fatta dal servizio sanitario competente. I servizi sociali si stanno attivando per avviare un inserimento lavorativo, seguito appunto dai servizi sociali, pensando che un'occupazione possa aiutarlo a superare le sue difficoltà".