Teatro Piccino Picciò, tre appuntamenti per famiglie al centro I Lecci

Dopo il successo della prima edizione torna un Teatro Piccino Piccio’ una rassegna di teatro per famiglie pensata per lo spazio dell’Auditorium del Centro per la Cultura del Vino“I Lecci” di Montespertoli che quest’anno si svilupperà in 3 appuntamenti pomeridiani alle ore 17 a Febbraio e Marzo:

18 Febbraio - Compagnia Teatrolà: Don Chisciotte, il gioco del vento

3 Marzo - Cristiano Grandi: Rodolfo Bandiera Scio

17 Marzo - Nata Teatro: Ravanellina

L’ingresso ad ogni spettacolo avrà un costo di 5 euro a persona.

La biglietteria sarà aperta il giorno dello spettacolo dalle ore 15.

Per informazioni e prenotazioni potete scrivere a biglietteria@tparte.it oppure telefonare al numero 371 1152949

Il Centro per la Cultura del Vino “I Lecci” si trova in via Lucardese 74 - Montespertoli

Fonte: Ufficio Stampa