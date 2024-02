Avviato il percorso che porterà alla redazione del Piano Operativo Comunale di Carmignano

Il Consiglio Comunale di Carmignano ha avviato il percorso di pianificazione per il futuro del territorio di Carmignano. Con la Delibera n. 5 del 29/01/24, ha dato il via al processo di formazione del nuovo Piano Strutturale e all'adeguamento del Piano Operativo, rispettando le disposizioni della L.R. 65/2014 e della L.R. 10/2010.

Questo avvio del procedimento implica la presentazione del Documento di Avvio del Procedimento e del Documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Tali documenti sono stati inviati agli enti, agli organismi pubblici individuati e ai soggetti competenti in materia ambientale, nonché agli Enti territoriali interessati per ottenere pareri e contributi preziosi per la formazione dei successivi strumenti di pianificazione urbanistica.

La “Vision” di fondo del PIANO sono tre: Bloccate il consumo del suolo, avviare un processo di rigenerazione e riqualificazione urbana e la valorizzazione degli ecosistemi mediante la tutela del territorio aperto e agricolo. In fine, la partecipazione attiva della cittadinanza alla formazione del futuro di Carmignano. Un territorio e una comunità, a cavallo fra il Montalbano e la Piana Ffiorentia, che diventano esempio di rigenerazione e di sostenibilità di tutta la Piana

In questo senso, l'amministrazione comunale ha definito una serie di obiettivi generali per il governo del territorio che includono:

1. la tutela dell'integrità fisica del territorio e l'equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici senza consumare nuovo suolo non urbanizzato;

2. la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali, tutelandoli e valorizzandoli anche attraverso la gestione condivisa dei beni comuni;

3. la tutela e la valorizzazione della struttura insediativa storica e la promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente, ottimizzando la connettività tra le varie zone del comune, facilitando gli spostamenti interni e migliorando l'accessibilità ai servizi locali attraverso il coordinamento della rete autobus con le altre soluzioni di mobilità sostenibile;

4. la cura del territorio rurale e la valorizzazione del paesaggio agrario e delle attività agricole, confermando l’indicazione della realizzazione ipogea di nuove cantine e privilegiando la semplicità dell’impianto e pianificando e razionalizzando le infrastrutture tecnologiche, al fine di minimizzare l’impatto visivo delle reti aeree e dei sostegni a terra, privilegiando per la telefonia e la trasmissione dati, impianti di limitata altezza;

5. il miglioramento dei rapporti istituzionali e delle relazioni territoriali da realizzare attraverso la condivisione di politiche e di strategie di area vasta;

6. il riordino del sistema insediativo di recente formazione attraverso interventi di riqualificazione urbana ed una più avanzata dotazione di infrastrutture e servizi che promuovano il recupero e il riuso di aree degradate e di insediamenti industriali ed artigianali dismessi, non riutilizzabili a fini produttivi, secondo una logica di riqualificazione degli insediamenti esistenti, di accrescimento delle dotazioni di standard, di servizi e di integrazione con il trasporto pubblico locale, in particolare con l’introduzione di ausili per la fruibilità dei luoghi per le persone con disabilità sensoriali e con la finalità di ridurre le diseguaglianze;

7. la promozione di uno sviluppo economico sostenibile che in ambito edilizio possa essere incentrato nella logica del riuso e del rinnovo mediante il trasferimento di volumi esistenti in aree da recuperare anche al fine di favorire la cessione e l’uso per finalità pubbliche o di interesse pubblico delle aree dei preesistenti volumi trasferiti;

8. l'innalzamento dell'attrattività e dell'accoglienza del territorio, favorendo l’insediamento di attrezzature e servizi funzionali anche alle fasce più deboli della popolazione (anziani, giovani e diversamente abili).

Per coinvolgere attivamente la comunità nel processo decisionale, il Comune di Carmignano ha avviato un bando pubblico, invitando tutti i soggetti interessati, sia pubblici che privati, ad esprimere il proprio interesse a contribuire al nuovo Piano Strutturale e all'adeguamento del Piano Operativo entro il prossimo 13 aprile.

Le proposte/manifestazioni di interesse/contributi dovranno essere presentate con una delle seguenti modalità: mezzo P.E.C.: comune.carmignano@postacert.toscana.it ;

in forma cartacea indirizzandoli all’Ufficio Protocollo del Comune di Carmignano: Piazza Matteotti 1 - 59015 Carmignano (PO) negli orari di apertura dello stesso: Lunedì e giovedì 8.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00, martedì - mercoledì - venerdì 8.30 - 12.30.

Il Garante della comunicazione sui nuovi piani Strutturale e Operativo del Comune di Carmignano è il Geom. Mirko Ballini raggiungibile al numero 055 8750255 o scrivendo a mballini@comune.carmignano.po.it

Tutti i documenti relativi al procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale ed al contestuale adeguamento del Piano Operativo vigente sono consultabili sul sito web del Comune all’indirizzo: https://www.comune.carmignano.po.it/pagina3095_nuovo-piano-strutturale-e-nuovo-piano-operativo-comunale.html

Fonte: Ufficio Stampa