Crolla muro nel cantiere di un supermercato, morti e feriti

Crollo nel cantiere per il supermercato Esselunga di via Mariti a Firenze, nell'area dell'ex panificio militare. Il fatto è avvenuto questa mattina alla periferia di Firenze. Un muro di contenimento ha ceduto e ci sarebbero 8 persone coinvolte.

Tre persone vive sono state estratte, ci sarebbero due deceduti. Si sarebbe verificato un "importante crollo di uno dei piloni principali".

"Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti - scrive il presidente della Regione Eugenio Giani -. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia".

"Al momento le squadre composte da personale ordinario e Usar light hanno estratto vive due persone sono in corso le ricerche di altre persone", affermano in una nota i vigili del fuoco.

