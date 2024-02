La storia di Gambassi Terme nelle 800 pagine del nuovo libro di Verdiani e Longhi

Sabato 17 febbraio ore 17 alla nuova struttura la casa del Platano sarà presentato l'atteso libro di oltre 800 pagine e 2000 foto di storia e memorie della comunità di Gambassi Terme che porta la firma di Alessandro Verdiani e Stefano Longhi .

Tantissimi ospiti attesi per quello che preannuncia un memorial day gambassino. Per lo sport Marcello Nicchi, ex arbitro internazionale, Alessandro Rosi, campione nazionale di vela, Tiziana Costa, campionessa nazionale di Karate e l'ex portiere di serie A Walter Ciappi. Per la cultura è invece atteso Rino Salvestrini, noto storico locale.

Presenzieranno anche: il sindaco di Castelfiorentino e presidente dell'Unione dei Comuni Alessio Falorni, i genitori di Riccardo Neri, promessa dello sport che ci ha lasciato troppo presto, e Daniela Casagli, la moglie di Romanello Cantini, una delle menti piu prestigiose che abbiamo avuto negli ultimi 100 anni.

Sarà inoltre presente Andrea Quartini, deputato, e tantissimi altri ospiti. In contemporanea sarà riproposta la mostra fotografica Luce e Ombra di Stefano Longhi e sarà allestito un set fotografico.

