Polo della Salute Montespertoli, visita al cantiere: innalzate le prime pareti

Nella giornata di ieri il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini, ha fatto un sopralluogo insieme a tutta la giunta comunale presso il cantiere del nuovo Polo della Salute. Le lavorazioni sono attualmente in corso con la posa delle pareti in legno del primo edificio del polo, quello che ospiterà gli spazi dell’Asl Toscana Centro, mentre per quanto riguarda il secondo edifico (che ospiterà il servizio di 118 del territorio) sono ancora in corso i lavori sulla parte di struttura in cemento armato, propedeutici al successivo ingresso del legno in cantiere. Il Polo della Salute di Montespertoli ospiterà ambulatori di medicina generale e specialistica, punto accoglienza per i servizi sociali, punto prelievi, cappella del commiato e spazi dedicati all’associazione che si occupa del servizio di emergenza, che offrirà anche prestazioni sanitarie. L’investimento da parte dell’Amministrazione comunale di Montespertoli e dell’azienda USL Toscana Centro è di circa 4 milioni di euro, a cui si sommano ulteriori somme reperite dal Comune per far fronte alle variazioni di prezzo dei materiali edili nel corso degli ultimi mesi.

“Il cantiere del Polo della Salute sta andando avanti spedito: ci sono già le prime pareti dell’edificio ASL che ospiterà nuovi ambulatori, nuovi servizi specialistici, di ecografia e piccola diagnostica, nonché il punto prelievi. Siamo di fronte alla più grande operazione di trasformazione urbana degli ultimi trent’anni, perché quest’area tra via dello Schiavone e via Suor Niccolina cambierà completamente anche grazie al nuovo polo scolastico che è attualmente in costruzione assieme alla nuova viabilità. È un investimento strategico che garantirà più servizi a tutti i montespertolesi e siamo orgogliosi che nel nostro mandato stia prendendo finalmente forma dopo anni di attesa” commenta il Sindaco, Alessio Mugnaini.

Contemporaneamente, infatti, hanno preso il via i lavori per la realizzazione della nuova viabilità dell’area, comprendente l’allargamento di via dello Schiavone, la realizzazione di un parcheggio e di una rotatoria all’innesto con via Montelupo, per un complessivo quadro economico dell’intervento di 2 milioni di Euro. Le nuove urbanizzazioni saranno a servizio non soltanto del Polo della Salute, ma anche del Polo per l’infanzia per bambini e bambine dagli 0 ai 6 anni, il cui cantiere è in allestimento proprio in questi giorni.

Nei prossimi due anni, dunque, l'area della valle del Turbone subirà una significativa metamorfosi sotto il profilo urbanistico. Questo processo comporterà il trasferimento dei servizi socio-sanitari, dei servizi d’emergenza 118 e dei servizi educativi in una zona completamente rinnovata e immersa nella natura. In particolare, il Polo d'infanzia sarà collocato all'interno di una nuova area verde, situata ai margini dell'accesso alla pista di servizio del torrente Turbone realizzata dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa