Pontedera, 80 anni fa i bombardamenti: una mostra fotografica alla biblioteca Gronchi

Una mostra fotografica con pannelli didattici e foto panoramiche. Molte immagini sono inedite e racconteranno nitidamente cosa avvenne a Pontedera 80 anni fa, quando una serie di bombardamenti aerei, tra il 18 e il 21 gennaio 1944, colpirono pesantemente la città portando morte e distruzione.

L'esposizione, alla biblioteca Giovanni Gronchi, dal titolo "Ho visto le bombe cadere", ripercorre quei giorni drammatici con una documentazione, in parte recuperata dagli archivi storici, di grande impatto visivo. Alla fine del secondo conflitto mondiale Pontedera contò quasi 400 morti e oltre mille feriti su una popolazione che allora non raggiungeva i 20mila abitanti e più della metà delle abitazioni furono distrutte o danneggiate, così come anche scuole e fabbriche.

L'inaugurazione è prevista per le ore 16,30, in una giornata che accoglierà anche la presentazione di un diario scritto da Luciano Forte, che testimonia direttamente la devastazione del 1944. Il volume "Diario di Guerra" ( Tagete edizioni ) racconta nitidamente i tragici episodi del conflitto mondiale e le drammatiche conseguenze sul territorio locale.

Nello stesso pomeriggio il terzo momento sarà dedicato alla memoria, con la presentazione del progetto Biblioteca Resistente, in collaborazione con Anpi, per la creazione, negli spazi della Gronchi, di un'area che sia porta di accesso a tutto il patrimonio bibliografico e archivistico della provincia di Pisa a tema resistenziale.

All'evento è prevista la partecipazione dell'assessora regionale all'istruzione e cultura della memoria Alessandra Nardini, dell'assessore comunale alle politiche educative Francesco Mori, di Alberto Tardini, presidente dell'Anpi e dello storico Michele Quirici. Ricordiamo che la mostra "Ho visto le bombe cadere" sarà visitabile fino al 2 marzo.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa