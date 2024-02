Viale Colombo e ponte di San Pierino, la Lega incontra i cittadini sulla viabilità

Dopo i sopralluoghi alla pista ciclopedonale del Viale Colombo ed alla viabilità interessata dal "vecchio" ponte di San Pierino, la Lega incontrerà domani 17 febbraio la cittadinanza ad un'apposita postazione ubicata presso l'area a parcheggio fronte Coop in via di Fucecchiello, dalle ore 9,00 alle ore 13,30. La Lega, dichiara il Segretario e Consigliere comunale Marco Cordone, con questa iniziativa, vuole sapere dai cittadini che cosa pensano della viabilità fucecchiese e delle infrastrutture ad essa connesse; capire secondo le indicazioni degli interpellati, quello che va e quello che non va.

Fonte: Lega Fucecchio