Carnevale di Viareggio, gli appuntamenti del Quinto Corso Mascherato

Tornano protagonisti i giganti di cartapesta del Carnevale di Viareggio.

Domani alle ore 15 il tradizionale triplice colpo di cannone darà il via al Quinto Corso Mascherato. Sui Viali a Mare sfilano i nove carri di prima categoria, i quattro di seconda, le otto mascherate in gruppo e le otto isolate realizzate dagli artisti del Carnevale di Viareggio. Al Corso partecipano, oltre alle pedane aggregative, anche la mascherata fuori concorso “Il Carnevale è più animato con la eco-band di Cartoon Network e Boomerang!” e la pedana di radio m2o con l’animazione musicale dei dj e speaker della radio partner del Carnevale 2024. Al Museo del Carnevale, che sarà aperto dalle 9 alle 13, è possibile partecipare ad una visita guidata alla scoperta della storia e delle tradizioni, in programma alle ore 10,30 (con prenotazione al numero 342 9207959).

CORIANDOLI ARANCIONI PER DIRE NO ALLA VIOLENZA DI GENERE

L’inizio del Corso Mascherato sarà all’insegna dei coriandoli arancioni per dire NO alla violenza di genere. Il lancio in piazza Mazzini, al momento dei colpi di cannone che segnano la partenza della sfilata, è un’iniziativa della Fondazione Carnevale con le Commissioni Pari Opportunità della Provincia di Lucca e del Comune di Viareggio, in collaborazione con i centri antiviolenza del territorio.

RADIO M2O IN PIAZZA MAZZINI

In piazza Mazzini l’appuntamento con dj e speaker di radio m2o è a partire dalle ore 13 con l’animazione musicale. Al termine del Quinto Corso Mascherato: Albertino, direttore artistico di radio m2o, Fargetta e Shorty saliranno sul palco di piazza Mazzini per la “m2o Night”, evento musicale live capace di alternare dj set di livello internazionale e grande spettacolo.

VISITE GUIDATE ALLA SCOPERTA DELLE COSTRUZIONI ALLEGORICHE

Domani è possibile partecipare alla visita guidata all’interno del circuito del Carnevale per scoprire i temi delle opere allegoriche di prima categoria. Il ritrovo è in piazza Mazzini, zona fontana, alle ore 14. La visita dura un’ora. Il biglietto costa 5 euro, oltre al biglietto di ingresso. (Prenotazione obbligatoria: 342 9207959).

SEI FONTANE PUBBLICHE LUNGO IL PERCORSO DEL CARNEVALE

I loro nomi sono "Sorriso", "Mascherina" e "Viareggina" e sono le tre nuove fontanelle installate dal Gestore idrico GAIA S.p.A. sul lungomare di Viareggio. Le 3 fontane si aggiungono ad altre 3 già installate da GAIA nel 2020, anche loro battezzate con nomi carnevaleschi: "Coriandolo", "Burlamacco" e "Ondina". Tutti e sei si pongono l'obiettivo di dissetare maschere danzanti e visitatori del Carnevale 2024, lanciando un messaggio sostenibile: ridurre l'utilizzo delle bottigliette in plastica, in favore delle borracce, da riempire appunto con l'acqua pubblica delle fontane.

Questo obiettivo di sostenibilità aderisce ai GOAL n.6 sull'acqua pulita per tutti, e al GOAL n.12 per la riduzione dei rifiuti dell’Agenda 2030 dell'ONU per il pianeta, le persone e la prosperità economica. Le fontane di GAIA sono posizionate in piazza Mazzini e ai pali del corso n. 3, 9, 16, 23, 26.

Naturalmente i fontanelli non vanno via a Carnevale finito, ma saranno fissi per sempre sul lungomare di Viareggio. GAIA partecipa al Carnevale anche con le borse in tela riutilizzabili loggate con Burlamacco, anche le borse aderiscono all'obiettivo di riduzione della plastica. Burlamacco e Ondina inoltre sono diventati testimonial nelle scuole dei messaggi sul rispetto dell’acqua e sulle buone pratiche

SABATO 24 FEBBRAIO IL GRAN FINALE

L’ultimo appuntamento con il Carnevale di Viareggio 2024 è per sabato 24 febbraio con il sesto Corso Mascherato. Al termine della sfilata in notturna, che inizierà alle ore 17, verranno letti i verdetti della Giuria. Poi lo spettacolo pirotecnico darà l’arrivederci all’edizione 2025, che inizierà sabato 8 febbraio.

Fonte: Ufficio Stampa