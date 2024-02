Elezioni Certaldo, definita la coalizione di centrosinistra per Campatelli

Ieri si è tenuto l'incontro tra i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche che sosterranno la candidatura a sindaco di Giovanni Campatelli per il centrosinistra.

Ecco le dichiarazioni dei presenti.

Lorenzo Calvetti, segretario locale PD: "Il Partito Democratico di Certaldo, attraverso un percorso interno, ha registrato la disponibilità di Giovanni, cogliendo conseguentemente l'opportunità di mettere in campo una candidatura che trovasse il più ampio riscontro fra le forze politiche ed all'interno della comunità. Una chiara scelta di maturità ed apertura politica, che ha consentito, nei fatti, di allargare gli orizzonti rispetto ad una classica ricerca interna al gruppo dirigente. La scelta del PD di individuare Giovanni come candidato del proprio partito, ha consentito conseguentemente di poter allargare l'orizzonte della coalizione anche a tutto il centro sinistra, oltre che ad una realtà civica ormai consolidata quale quella di Sarà Certaldo".

Benedetta Bagni, referente di “Sarà Certaldo” (lista civica): "Abbiamo deciso di sostenere la candidatura di Giovanni Campatelli poiché riteniamo che la sua spiccata capacità di ascolto sia la chiave per portare avanti una politica umana per la comunità di Certaldo. Le importanti competenze in ambito professionale e l'onestà con la quale si è presentato alla cittadinanza, non fanno che rimarcare il suo spessore intellettuale e la volontà di intercettare le richieste del nostro territorio".

Carmine Aliberti per Sinistra Italiana-Verdi: "La presenza di Sinistra Italiana e di Europa Verde in questa tornata elettorale è un passaggio fondamentale. Questo significa dare forza alla coalizione progressista e di sinistra, rispondendo alle istanze di giustizia sociale e giustizia ambientale".

Luca Ferrara di Azione Empolese Valdelsa: "Azione sostiene la candidatura a sindaco di Giovanni Campatelli. Siamo convinti che sia possibile creare per Certaldo un percorso di rilancio e di ulteriore sviluppo, e contribuiremo costruirlo assieme assieme alle altre forze di coalizione del centro sinistra".