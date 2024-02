Lancio di fumogeni e petardi al Castellani, Daspo per due tifosi

Petardi e fumogeni accesi allo stadio. Per questo nei giorni scorsi il questore della provincia di Firenze, Maurizio Auriemma, ha firmato altri 2 Daspo elaborati dalla Divisione Polizia Anticrimine in occasione dell’incontro di calcio Empoli – Genoa, dello scorso 3 febbraio allo stadio Castellani.

Secondo quanto ricostruito intorno alle 15, sia nel settore Maratona dedicato alla tifoseria empolese che dalla Curva Sud dedicato invece agli ospiti, sarebbero stati accesi petardi e fumogeni. Tramite i controlli e la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti ad identificare i presunti autori del gesto: un 50enne tifoso del Genoa, ed un ultras empolese di 35 anni.

Secondo quanto emerso, nello specifico, il primo durante il match avrebbe accesso e tenuto in mano un fumogeno colorato, mentre il secondo, oltre ad accedere anch’esso un fumogeno, avrebbe anche lanciato due petardi sulla pista d’atletica interna al campo a poca distanza dalla posizione del cosiddetto "raccattapalle".

Il gesto non è certo passato inosservato e per loro è subito scattata una denuncia alla quale è poi seguita la misura di prevenzione del Daspo della durata di due anni nei confronti del 35enne, e di uno per l’altro tifoso.

"Divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché su quello degli altri stati appartenenti all’Unione Europea": è quanto disposto, dai provvedimenti. La violazione dei divieti imposti, è punita con la reclusione da un anno a tre anni e con una multa fino a 40.000 euro.

